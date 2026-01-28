Viento huracanado y alerta naranja en la Región: así estará el tiempo este jueves

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activados y ha actualizado los avisos por fenómenos meteorológicos adversos para este jueves 29 de enero en la Región de Murcia, con especial incidencia en el viento fuerte y los fenómenos costeros.

El nivel naranja estará vigente en el Noroeste por rachas que podrán alcanzar los 100 kilómetros por hora hasta las 18.00 horas, mientras que a partir de esa hora el aviso pasará a ser amarillo, con rachas de hasta 70 km/h.

El Altiplano permanecerá en aviso amarillo por viento durante toda la jornada, y el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas activarán aviso amarillo a partir de la tarde.

En cuanto a los fenómenos costeros, Cartagena y Mazarrón estarán en aviso amarillo hasta el mediodía del jueves, con rachas de entre 50 y 60 km/h, y pasarán a nivel naranja entre las 12.00 y las 18.00 horas, cuando se esperan vientos de hasta 70 km/h.

El Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas también permanecerán en aviso amarillo por temporal marítimo durante buena parte de la jornada.

Mapa de avisos de la Aemet para este jueves / L.O.

Casi 400 incidencias en una sola jornada

Este escenario llega tras el paso de la borrasca Kristin, que en las últimas horas ha dejado decenas de incidencias en la Región de Murcia, aunque sin daños personales. Hasta las 21:00 horas del miércoles, los servicios de emergencia han gestionado 488 llamadas relacionadas con 394 incidentes, la mayoría por caída de árboles, ramas, objetos y elementos urbanos desplazados por el viento.

El municipio de Murcia ha sido el más afectado, seguido de Cartagena y Molina de Segura. En la capital, el viento provocó la caída de una rama de gran tamaño en la Gran Vía y el desprendimiento de la cruz de la iglesia de San Nicolás de Bari, cuyos restos cayeron en la plaza Mayor sin causar heridos. Además, se cerraron varios jardines de forma preventiva y se registraron desprendimientos en la iglesia de San Benito.

Bomberos trabajan en la recuperación de la cruz del campanario de la iglesia de San Nicolás de Bari / Israel Sánchez

El temporal también causó daños materiales en distintos municipios. En Yecla, se produjo el derrumbe parcial del muro de un taller mecánico; en Cartagena, el viento arrancó una farola junto al Ayuntamiento; y en Jumilla y San Pedro del Pinatar, la caída de árboles de gran porte provocó destrozos materiales. En Lorca, los servicios municipales atendieron 23 incidencias, principalmente por obstáculos en la vía y derrumbes, tanto en el casco urbano como en pedanías.

Ante la persistencia del episodio, los ayuntamientos mantienen activados dispositivos de vigilancia y medidas preventivas, como el cierre de parques e instalaciones deportivas y el balizamiento de zonas de riesgo, mientras las autoridades recomiendan extremar la precaución, evitar zonas arboladas y costeras y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia.

El despredimiento de la rama de un árbol a consecuencia del viento paralizó el tráfico en la Gran Vía de Murcia / Juan Carlos Caval

Posibles lluvias en el interior

Según la previsión de la Aemet, este jueves se esperan cielos nubosos o muy nubosos, con precipitaciones débiles y ocasionales en el interior, poco probables en el litoral. Las temperaturas subirán de forma generalizada, con ascensos localmente notables en zonas del interior. Los vientos soplarán de componente oeste, flojos a moderados en el interior y moderados a fuertes en el litoral y en cotas altas, con rachas muy fuertes en toda la Región, especialmente intensas en el Noroeste.