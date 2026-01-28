La UPCT se ve en 2030 como tractor de innovación y vivero tecnológico con formación de vanguardia

Convertir a la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) en un tractor de innovación y vivero tecnológico con formación de vanguardia. Ese es el reto que tiene ante sí el rector de la Politécnica, Mathieu Kessler, quien este miércoles aprovechaba su discurso durante el acto académico de Santo Tomás de Aquino para repasar los proyectos y objetivos que ha trazado para los próximos años con la vista puesta en que al final de su mandato, en 2030, la Politécnica de Cartagena sea una universidad "mejor preparada para la revolución tecnológica de la IA, con mayor impacto y capacidad de atracción".

Así, Kessler insiste en que "solo avanzaremos en la dirección que nos hemos marcado si lo hacemos como resultado de un esfuerzo colectivo, consciente de estar prestando un servicio esencial, con un impacto real en cada una de las personas que pasan por nuestras aulas y en la sociedad de la que formamos parte", recordando que en la última década de la UPCT han egresado 7.000 titulados y se han captado cerca de cien millones de euros en investigación y transferencia de conocimiento. "Nuestro impacto, local, regional, nacional e internacional, es tangible y sostenido", remarca.

"Como politécnica, nuestra universidad debe ser un vivero de tecnología y talento", afirma el rector. "Un entorno que haga visible que la tecnología no es solo conocimiento, sino acción: desborda las aulas y se transforma en soluciones tecnológicas reales. Nuestros egresados, con su talento y la formación adquirida, son capaces de hacer que las cosas ocurran. ¿Qué mejor tarjeta de visita a la hora de buscar un trabajo?", se pregunta.

El objetivo más inmediato es ofrecer la formación más relevante, con la que los egresados de la UPCT "se apoyarán y supervisarán la Inteligencia Artificial, pero no delegarán ni dependerán de ella", reforzando la adquisición de habilidades transversales y una sólida formación práctica.

"Podemos y debemos ser tractores de la innovación en la Región", insiste, a la vez que recuerda que en el último año la UPCT ha formalizado contratos por valor de más de 1,3 millones de euros, un 30% más que el año anterior.

Para alcanzar estos objetivos, el rector detalla las cuatro iniciativas con las que pretende alinear a la Politécnica con las necesidades de la sociedad y del tejido productivo: reforzando su proximidad con las empresas a través de una ventanilla única de atención, consultando a los agentes sociales la mejora continua de sus contenidos formativos, creando diplomas de formación complementaria para potenciar la preparación interdisciplinar de sus estudiantes y lanzándoles retos en forma desafíos tecnológicos para resolver problemas sociales y económicos reales.

Durante el acto de Santo Tomás, la UPCT ha hecho doctor honoris causa a Daniel Ivan Leskovar, investigador agrónomo de la A&M Texas University, a quien Kessler felicitaba por su forma de hacer ciencia: entiende que el conocimiento no es solo avance académico, sino una herramienta para mejorar la vida de las personas". Además, se ha hecho entrega de los premios extraordinarios fin de estudios, a estudiantes, nuevos doctores investidos, a los profesores de referencia galardonados y al personal que ha cumplido 25 años en la UPCT.

El acto contó este miércoles con la actuación de la Unidad de Música de la Academia General del Aire, dirigida por el comandante José Manuel Castelló.

Daniel Leskovar es investido honoris causa por la Politécnica. / Ivan Urquizar

Daniel Leskovar, nuevo honoris causa

El doctor Daniel Ivan Leskovar, investigador agrónomo de la A&M Texas University, defiende que aunque trabaja con plantas, "trabajamos para las personas y el planeta".

"Lo que hacemos tiene una importancia significativa: ampliamos mercados hortícolas, ofrecemos soluciones sostenibles y competitivas y mejoramos la salud y la dieta humana, protegiendo el medio ambiente y el paisaje". Con estas palabras han ensalzado la Ingeniería Agronómica el nuevo doctor honoris causa por la Universidad Politécnica de Cartagena durante su lección magistral, en la que define que la horticultura "no es solo una ciencia: implica arte, historia, espiritualidad y una relación directa con el medio y las personas".

Director de los centros de I+D Texas A&M AgriLife de Uvalde y Dallas, el Dr. Leskovar se ha mostrado tanto optimista como preocupado por los avances tecnológicos y la situación global. "Los desarrollos en la resistencia genética a plagas y enfermedades, la tolerancia a condiciones climáticas extremas, el alto rendimiento, la mejora de la nutrición y la calidad de productos inspiran esperanza en un futuro agrícola más sostenible y eficiente", afirmaba antes de reconocer múltiples fuentes de inestabilidad como "desafíos demográficos que afectan a sectores laborales, barreras tarifarias, menos suelos fértiles, disminución de recursos hídricos, sequías e inundaciones más frecuentes y dificultad de acceso a semillas mejoradas".