La UMU celebra un Santo Tomás cargado de emociones en el que Luján se prepara para pasar la posta en la “carrera de relevos”

Grupo de Cámara de la Orquesta Barroca de la Universidad de Murcia (UMU), con Jorge Losana y Marina López, ponía este miércoles la nota musical al acto de Santo Tomás de Aquino con la interpretación de varias piezas del Armónico Tributo de Georg Muffat, un encuentro cargado de emoción en el que el rector, José Luján, ha aprovechado para despedirse al ser este el último acto solemne que presidirá antes de dar el relevo tras las elecciones que hay previstas para 2026.

“Es la última vez que vestiré este traje y este birrete negro sujetando el bastón de mando”, decía momentos antes de iniciarse el acto mientras se despedía de los miembros de la comunidad universitaria.

Santo Tomás ha servido para que la UMU reivindique el compromiso con la excelencia y el pensamiento crítico, al tiempo que ha reconocido el mérito y la dedicación de la comunidad universitaria, así como el trabajo de personas y organizaciones de la Región.

Durante el acto, que ha contado con la presencia del presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, y cuya lección magistral ha corrido a cargo del catedrático de la Facultad de Química Pablo Artal, el rector de la Universidad de Murcia reconocía que llega a su fin un ciclo iniciado en la primavera de 2018, “un ciclo de años intensos, de retos y logros, de incertidumbres y esperanzas”.

En sus palabras, recuerda este periodo como “una suerte de carrera de relevos” en el que “en 2018 tomamos la posta y dentro de unos meses la entregaremos a los siguientes relevistas”. En medio se han sucedido ocho años “extraordinarios” para “quienes hemos compartido el honor de representar, dirigir y gestionar nuestra querida universidad”.

En este tiempo, recuerda Luján, han salido adelante proyectos ilusionantes como los campus de Lorca y San Javier, el plan plurianual de financiación de las universidades públicas o la integración de los estudios de enfermería en Cartagena.

Pero “también hemos trabajado con convicción en la mejora de la estructura, las posibilidades y las condiciones de trabajo del profesorado y del personal administrativo y de servicios. Y creo que hemos avanzado en internacionalización, en digitalización y en innovación educativa”, insiste.

Sin embargo, no todo ha sido positivo y buenos resultados. El rector de la Universidad de Murcia lamenta que hay proyectos que exigieron mucho esfuerzo y que al final no llegaron a puerto, aunque no pierde la esperanza de que lo hagan. Entre ellos destaca la renovación del concierto con el Servicio Murciano de Salud (SMS) para el desarrollo de la figura del profesorado vinculado en ciencias de la salud, una espina que volvía a recordar este miércoles y que ya sacó a la luz en la apertura del curso universitario.

A la emoción de presidir su último acto solemne como rector se unía el hecho de que en este día Luján recibía la medalla a la dedicación universitaria, que se entrega cada año a los integrantes de la comunidad universitaria que cumplen 25 años en la institución. “Una medalla que me reconoce como lo que verdaderamente soy: uno más entre vosotros”, afirma.

Sobre la situación actual, el rector de la UMU considera que la universidad del siglo XXI debe salir del “cierto ensimismamiento en que tradicionalmente se ha venido desenvolviendo” para afrontar los retos “colosales” de un futuro que ya es presente.

Considera que “la transformación digital y las tecnologías disruptivas no solo van a cambiar —están cambiando ya— la forma de enseñar, aprender e investigar, sino que, mucho más radicalmente, van a obligar a modificar el objeto mismo de la enseñanza, el aprendizaje y la investigación. La globalización y las exigencias de internacionalización nos están obligando a abrirnos al mundo, pero hemos de hacerlo sintraicionar nuestra identidad, tanto la que defendemos como universitarios, como la que hemos heredado de nuestros mayores y que nos hace, al menos en Europa, ciudadanos de estados sociales y democráticos de derecho, ciudadanos privilegiados que disfrutamos de los más altos logros que el espíritu humano ha alcanzado en la práctica en el reconocimiento y defensa de los derechos humanos”.

Ademas, reafirma estar convencido de que la universidad “seguirá viva y que prevalecerá mientras sepa avanzar sin perder su esencia, adaptarse sin renunciar a sus principios y renovar sus formas sin traicionar su misión. Y también estoy convencido de que, gracias a ello, sabrá dar las respuestas que la sociedad le está demandando”.

Distinciones

La Universidad de Murcia ha distinguido en el acto de Santo Tomás 2026 a un centenar de alumnos que han recibido los premios extraordinarios de grado, doble titulación y doctorado.

Emotivo también ha sido la entrega del premio ‘José Loustau’ al Espíritu Universitario y Valores Humanos, que este año el Consejo Social ha concedido a título póstumo a Francisco Reyes Marsilla de Pascual, profesor de la Facultad de Letras de la Universidad de Murcia.

El presidente de la Comunidad y el rector han hecho entrega, así mismo, de los reconocimientos institucionales de la UMU. Las Medallas de Mecenazgoeste año se han entregado a Juan Muñoz Muñoz y al representante de la Clínica Oftalmológica Centrofama. La Medalla de Honor de la Universidad de Murcia ha correspondido a la Fundación Poncemar; y las Medallas de Oro a la Fundación Diagrama Intervención Psicosocial y a Juan García Lax, en reconocimiento a su destacada trayectoria y contribución a la sociedad.