La última oportunidad para ver la nieve en Murcia: en este pueblo sigue nevando gracias a la borrasca Kristin

A la nieve le quedan los días contados en la Región de Murcia, pero antes de que desaparezca está dejando estampas increíbles en las zonas más altas del territorio. Buena culpa de que los paisajes se pinten de blanco en Murcia la tiene el encadenamiento de borrascas que está atravesando el país. En esta ocasión, es Kristin la que provoca las nevadas.

El nuevo temporal de alto impacto que está sacudiendo la Comunidad es "efímera", pero "profunda", y dejará este miércoles una jornada "muy adversa", con fuertes rachas de vientos huracanados, temporal marítimo, lluvias intensas en buena parte de la Región de Murcia y nevadas en cotas bajas que afectará al Noroeste.

Alerta naranja en la Región de Murcia

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha actualizado los avisos por fenómenos meteorológicos adversos en Murcia para este miércoles, con alertas por fuertes vientos y temporal marítimo que podrían dejar rachas de hasta 90 km/h.

El aviso naranja por viento afecta al Altiplano, Noroeste, Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, entre las 09.00 y las 21.00 horas, con viento del oeste y rachas muy fuertes. En el litoral de toda la Región también se activa el nivel naranja por fenómenos costeros, desde las 09.00 hasta las 18.00 horas, con vientos de 65 a 90 km/h, fuerza 8 a 9 (puntualmente 10) y oleaje de entre 4 y 6 metros.

A su vez, la Aemet mantiene los avisos amarillos en la Vega del Segura, el Campo de Cartagena y Mazarrón, así como de nuevo en el Noroeste a última hora del día, con rachas de entre 70 y 80 km/h. Respecto al litoral del Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, y del Campo de Cartagena y Mazarrón, se estiman vientos de suroeste de 50 a 60 km/h y oleaje de 3 a 4 metros, con avisos activos desde la tarde y durante la madrugada.

Dónde ha nevado en la Región de Murcia

La nieve comenzó a caer de forma abundante este miércoles de madrugada en Caravaca de la Cruz. "Viento, lluvia, frío y para despedir la noche, también nieve", publicó en sus redes sociales Juan Manuel Navarro, concejal de Agricultura, Ganadería y Promoción del Medio Rural en el municipio del Noroeste.

En su tuit, este caravaqueño mostró cuatro vídeos en los que la nieve le ponía el punto gélido a la oscura noche de El Moralejo, una pequeña pedanía de Caravaca, que se encuentra a más de 1.100 metros de altura y que posee una población que apenas llega a los 50 habitantes.