El traslado del Rectorado de la UMU de la Convalecencia al Campus de Espinardo arrancará la próxima semana

El traslado del Rectorado de la Universidad de Murcia (UMU) del edificio de Convalecencia, en el centro de la capital de la Región, al Campus de Espinardo arrancará la próxima semana.

La mudanza se ha hecho de rogar, ya que fue el exrector José Orihuela el que plateó hace casi una década el traslado de las dependencias del Rectorado de la institución del centro de Murcia para que el antiguo edificio se dedicará a albergar una colección privada de arte.

La propuesta se encontró con la oposición de la comunidad universitaria, lo que hizo dejar en el aire la decisión.

En las últimas semanas han comenzado las tareas para que los empleados del área de Gestión Económica de la UMU cambiaran su lugar de trabajo desde el edificio anexo a Convalecencia a Espinardo y ahora es el momento de que el equipo de Rectorado haga lo propio.

Por ello, los trabajadores de los servicios afectados ya han sido informados de que este traslado se llevará a cabo, según la previsión, la próxima semana, un asunto que ha protagonizado los corrillos en el acto de Santo Tomás de Aquino que celebra la Universidad de Murcia este miércoles en la Facultad de Economía y Empresa.

El Rectorado pasará así a instalarse en el nuevo edificio de servicios Esium, lo que son las dependencias de la antigua Facultad de Medicina de la UMU, que quedó vacía hace unos años cuando las titulaciones sanitarias se trasladaron al Campus de Ciencias de la Salud de El Palmar y que han sido remodeladas.

Ahora queda pendiente de decidir cuáles serán los nuevos usos del edificio de Convalecencia, que luce en el Paseo Teniente Flomesta de Murcia, un inmueble que cuenta con casi 116 años de existencia desde que fue diseñado y levantado por el arquitecto José Antonio Rodríguez.