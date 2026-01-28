«Un tiro fulminante a la raíz de la Fiesta»

Las asociaciones taurinas de la comarca del Noroeste no comprenden la noticia de que el Gobierno central proponga impedir la entrada de niños a los festejos taurinos, tal y como se trasladó este martes. En concreto, el Ministerio de Juventud e Infancia pretende prohibir la participación y la asistencia de personas menores de edad a actividades, eventos o espectáculos en los que se ejerza violencia contra los animales.

La medida forma parte de la propuesta de ampliación de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (Lopivi), según un comunicado remitido a la prensa. Con esta iniciativa, la ministra del ramo, Sira Rego, pretende dar cumplimiento a una recomendación formulada en 2018 por el Comité de los Derechos del Niño (CDN) de la ONU, que instó a España a «prohibir la asistencia de menores de 18 años» a este tipo de espectáculos con el objetivo de «prevenir los efectos nocivos de las corridas de toros en los niños».

Aumento de los jóvenes en las corridas

Sin embargo, desde asociaciones y clubes recuerdan que la carrera de torero comienza como becerrista y posteriormente como novillero siendo menor de edad, poniendo de manifiesto el auge que el mundo taurino está teniendo en los últimos años en todas las plazas de toros de España. Buena prueba de ello es el aumento de gente joven en los tendidos de La Condomina, durante la Feria de Septiembre, donde hay descuentos para los jóvenes, una situación similar a la que sucede en la gran mayoría de plazas de la Región, como Lorca, Blanca y Abarán.

Otro caso similar es la apuesta por la gente joven en la Feria Taurina del Arroz, dónde los niños de 6 a 9 años pueden conseguir un abono para todos los festejos por 48 euros, y de 10 a 15, por 69 euros. También hay descuentos hasta los 25 años. Esta apuesta está haciendo que cada día los tendidos se vean con más gente joven, que arranca su afición por la fiesta brava.

Juan Carlos Marín: "Esta prohibición supone no dejar entrar a las plazas de toros al futuro de la fiesta"

Desde el Quite de Calasparra, su presidente, Juan Carlos Marín, dice que esta medida «sería un tiro fulminante a la raíz de la Fiesta», destacando en este sentido que «esta prohibición supone no dejar entrar a las plazas de toros al futuro de la fiesta». Marín recuerda que desde su asociación tienen precios especiales para que los menores pueden participar en todas las actividades que a lo largo del año realizan. «Para todas establecemos precios especiales para que los jóvenes de nuestra peña puedan participar», explica Marín, quien apuntilla que «deben de dejarnos elegir si queremos que nuestros menores estén en los toros. Llevo yendo muchos años a Madrid y jamás he visto a tanta gente joven en Las Ventas como ahora».

En este mismo sentido se ha referido el presidente del Club Taurino de Cehegín, Pedro Moreno: «Vivimos en un estado de derecho y queremos libertad para elegir si nuestros menores van a los toros o no». El Club apuesta por la juventud como futuro de la fiesta y el carné joven es gratuito, «hemos luchado por las empresas que han pasado por Cehegín para que haya precios especiales para la gente joven», explica Moreno.