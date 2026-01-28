Unos 30.000 migrantes podrán regularizar su situación en la Región de Murcia

La modificación en el reglamento de Extranjería aprobada este martes en el Consejo de Ministros a través de un real decreto beneficiará hasta medio millón de personas en toda España. Solo en la Región de Murcia, podrá afectar a entre 20.000 y 35.000 personas, según diversas oenegés consultadas por La Opinión. Hay que tener en cuenta que es muy complejo hacer cálculos sobre personas en situación irregular, precisamente por la invisibilización que sufren los migrantes que no están registrados en las bases de datos de la Administración pública

Con la última reforma de la legislación, que entró en vigor en mayo de 2025, se estimó que beneficiaría a unas 45.000 personas en la Región; sin embargo, desde entonces, cuando se flexibilizó el acogimiento a través de la figura del arraigo, se han regularizado cerca de 20.000 migrantes.

Ya puedo respirar al saber que la vida de muchas personas puede mejorar Belinda Ntutumu — Regularización Ya

Belinda Ntutumu, delegada en la Región de Murcia del movimiento Regularización Ya —que lleva luchando un lustro por esta medida—, confía en que, como mínimo, alrededor de 30.000 ciudadanos extranjeros puedan conseguir papeles en territorio murciano; no obstante, espero que sean "muchos más" porque muchas personas no han sido capaces de regularizar su situación desde la última reforma legislativa debido al retraso que soporta el sistema.

"Ya puedo respirar", afirma Ntutumu, aliviada de saber que "la vida de muchas personas puede mejorar". No es para menos, la regularización supone para decenas de miles de vecinos de la Región seguridad jurídica y fin del riesgo de expulsión, acceso legal al empleo, acceso normalizado a la sanidad, empadronamiento y acceso a servicios básicos, escolarización de menores, la posibilidad de reagrupar a la familia y, sobre todo, es puerta de entrada a la residencia de larga duración y a la nacionalidad.

La Coordinadora ONGD confía en que la medida permita a las oenegés, "criminalizadas en los últimos años", trabajar con normalidad

Desde Convivir Sin Racismo son prudentes y no creen que la medida pactada esta semana por Podemos y PSOE favorezca a más de 25.000. "Recoge bastantes de los puntos que se llevaron al Congreso de los Diputados en 2024 con la ILP", afirma Juan Guirado, secretario de Política Social de UGT y activista de Convivir Sin Racismo en la Región de Murcia. "Llevábamos muchos meses esperando que se tomara una decisión, viendo como la medida no avanzaba y fracasaba la negociación parlamentaria por culpa de los cálculos políticos de algunas formaciones", lamenta.

La horquilla de cifras que maneja John Martínez, presidente de la Coordinadora ONGD, es amplia: entre 20.000 y 35.000 personas. Considera que la nueva modificación de Extranjería tendrá buenos efectos sobre las propias oenegés, puesto que "han sido criminalizadas en los últimos años" por trabajar en favor de la población migrante. "Nos permitirá continuar echando una mano a una población desfavorecida sin temor a que nos cause problemas".

Procedimiento Todos los migrantes en situación irregular que cumplan los requisitos y puedan demostrar la estancia de cinco meses en España podrán cursar su solicitud desde abril hasta el 30 de junio de 2026, plazo límite para pedirlo. Solo la presentación de la solicitud implicará la suspensión de los procedimientos de retorno u órdenes de expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso. La admisión a trámite de la petición implicará automáticamente una autorización de residencia provisional que permite trabajar de forma legal y acceder a otros derechos fundamentales, como la asistencia sanitaria. Finalmente, si la resolución es favorable, se concederá una autorización de residencia por período de un año, que después podrá prorrogarse conforme al reglamento de extranjería, hasta alcanzar los dos años de arraigo que exige la legislación para obtener el permiso de residencia o trabajo definitivo.

"Tendrán que correr"

El abogado Jawad Romaili teme que muchos de los solicitantes para regularizar su situación en la Región de Murcia "no lleguen a tiempo" de conseguir sus papeles con los escasos tres meses de los que van a disponer, a pesar de que la el Gobierno de España avanzó este martes que habilitará la vía telemática para evitar saturación.

El abogado Jawad Romaili. / La Opinión

Igualmente, "tendrán que correr", prevé el letrado, que recuerda que, en la actualidad, sin regulación extraordinaria, "la administración no responde en plazo a las solicitudes porque no tiene capacidad de responder a las que ya hay". De hecho, asegura que, a día de hoy, hay más de siete meses de espera para que se empiece a tramitar un caso de arraigo, no ya resolver.

Además, Romaili se pregunta si va a haber "discriminación" con los nuevos solicitantes y si, para que entren en el plazo previsto, van a pasar por delante de aquellos que están haciendo los papeles por la vía ordinaria.