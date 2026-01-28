"Hoy persiguen a las personas migrantes y mañana serán todos los que no piensen como ellos"

Podemos anunciaba ayer un pacto con el PSOE para aprobar una "regularización masiva" de migrantes que acrediten haber llegado a España hasta finales de 2025, una medida que afectará a medio millón de personas, según estima la formación. Mientras se aprobaba la medida en el Consejo de Ministros, los dirigentes morados de la Región de Murcia María Marín y Víctor Egío se trasladaban a Torre Pacheco, el "epicentro de los disturbios racistas" que hace medio año sacudieron el país para celebrar el acuerdo.

"A algunos les gustaría convertir la Región en Minnesota", señaló la portavoz de Podemos en la Región, en una alusión a la ultraderecha que defiende las políticas antiinmigración de Donald Trump. "Hoy ponen en la diana y persiguen a las personas migrantes y mañana seremos todos los que no piensen como ellos", advirtió la diputada, para quien "solo hay una salida: al fascismo se le para con derechos".

Marín aseguró que "permitir que la gente se gane la vida dignamente es la única manera de acabar con la explotación, la economía sumergida, la desigualdad extrema y, en definitiva, de tener una sociedad más justa y segura".

Para poder ejercer el derecho al voto se necesita la nacionalidad española, que implica un trámite distinto al de la regularización

En el extremo opuesto, nada que celebrar en Vox. El presidente provincial de la formación, José Ángel Antelo, aseguraba en una rueda de prensa en la Asamblea que el objetivo de la izquierda, ante una supuesta falta de apoyo popular, es crear una "nueva bolsa de votantes". Cabe destacar en este punto que para poder ejercer el derecho al voto se necesita la nacionalidad española, que implica un trámite totalmente distinto al de la regularización —en el caso de las elecciones municipales, cualquier ciudadano que resida en España tiene derecho a sufragio activo siempre y cuando en sus países de procedencia haya tratado recíproco con España en este sentido—.

El también portavoz del grupo parlamentario cree que, con esta medida, los "traficantes de seres humanos de toda África ya saben perfectamente que España es su lugar" para ejercer su actividad. "Ya saben que pueden seguir cobrando 4.000 euros por pasaje y convirtiendo nuestros mares en cementerios", añadió.

Además, acusó a la "inmigración ilegal masiva" de estar detrás de "tantos machetazos, robos, violaciones y asesinatos en la Región de Murcia".

PP y Vox consideran que esta medida provocará un "efecto llamada" que "desbordará los servicios públicos"

Tras recordar que el Partido Popular votó a favor de iniciar los trámites para regularizar a 500.000 migrantes en situación irregular, destacó que Santiago Abascal revertirá "todas y cada una de las fechorías de este gobierno" cuando reciba el apoyo de los españoles en las urnas.

Para el Partido Popular de la Región, la regularización de migrantes no es más que "una nueva cortina de humo de Pedro Sánchez para tapar la responsabilidad de su Gobierno en el accidente de Adamuz". Denuncian que con esta medida se va a "aumentar el efecto llamada y desbordar nuestros servicios públicos". "Es insólito que para ser un ciudadano regular en un país te baste con acreditar billetes de transporte, como el billete de un autobús. Es, también, una concesión a Podemos que se adopta de espaldas al Congreso" denuncian desde el PPRM.

Desde el Partido Socialista regional, manifiestan que siempre defenderán "la convivencia y el respeto a todas las personas que conviven de manera pacífica en nuestro país". Durante una rueda de prensa, su portavoz, Isabel Gadea, afirmó que "no podemos permitir la criminalización a las personas migrantes simplemente por el hecho de serlo porque esto provoca acontecimientos tan lamentables como los vividos este verano".

Además, acusó al Partido Popular de "abrazar el discurso de la ultraderecha" porque "se siente cómodo".