Literatura
Pérez-Reverte vuelve a señalar dos lecturas imprescindibles para afrontar el año 2026
El escritor cartagenero aprovechó para lanzar dos títulos que conectan literatura, memoria histórica y polémica
Cuando Arturo Pérez-Reverte escribe, no suele dar puntada sin hilo, tampoco cuando recomienda libros. El escritor cartagenero, cuando aconseja una lectura, intenta provocar, incomodar o, simplemente, recordar al lector que la literatura también es conflicto, memoria y mirada lúcida.
Hace unas semanas se celebraron los Premios Zenda. En ellos, el novelista de la ciudad trimilenaria, tal y como hizo en la edición del año anterior, volvió a hacer sus recomendaciones para el año 2026.
Como ya pasó en años previos, la ceremonia reservó un espacio para las recomendaciones literarias, para quienes subían al escenario a compartir sus lecturas personales. Un perfil muy distinto se subió al escenario: políticos, editores, escritores y figuras del mundo de la cultura en general.
Las premiadas y reconocidas autoridades aprovecharon el momento y recomendaron títulos muy diversos. No obstante, fue la intervención de Pérez-Reverte, fundador de Zenda, la que atrajo las miradas, o más bien los oídos, de los medios.
Desde Vargas Llosa a Megan Maxwell
El cartagenero aprovechó su momento para defender la idea de que en la literatura cabe todo: "Siempre hemos querido mostrar que literatura es tanto Vargas Llosa o Javier Marías como Juan Gómez-Jurado o Megan Maxwell".
En esa misma línea, lanzó un par de recomendaciones muy concretas y con una justificación muy clara: "Los recomiendo, sobre todo en este año del 90º aniversario del comienzo de la Guerra Civil española".
Las dos recomendaciones de Pérez-Reverte
Los libros elegidos por Pérez-Reverte fueron Madrid, de corte a checa, de Agustín de Foxá, y Contraataque, de Ramón J. Sender, dos "obras fundamentales" sobre la Guerra Civil española. Con esta selección Reverte pretende ofrecer dos miradas opuestas, pero complementarias, sobre aquellos años bélicos.
Publicado en 1938, Madrid, de corte a checa es un retrato literario del Madrid de los primeros meses de la guerra, "cargado de ironía, crudeza y una prosa brillante" que no esquiva la incomodidad.
Por su parte, Contraataque, escrita por Ramón J. Sender desde el frente republicano, es una novela-testimonio que combina literatura y experiencia directa, considerada una de las grandes obras narrativas surgidas del conflicto.
Más recomendación para leer
Las dos recomendaciones de Pérez-Reverte, reservadas para el plato fuerte, se sumaron a una larga lista de títulos propuestos, que fueron desde Los tres mosqueteros o Pantaleón y las visitadoras a ensayos, diarios o poesía.
Si quieres descubrir que más libros se recomendaron aquella noche, a continuación, puedes echarle un vistazo a la lista de obras y autores:
Recomendaciones literarias
- José Luis Martínez-AlmeidaLos tres mosqueteros (edición Zenda), de Alexandre Dumas
- Puro fútbol, de Roberto Fontanarrosa
Soledad PuértolasMemorias: De Moscú al mar Negro, de Teffi
Clara SánchezLa plaza del diamante, de Mercè Rodoreda
Espejo roto, de Mercè Rodoreda
Félix BolañosLa liebre con ojos de ámbar, de Edmund de Waal
Viaje hacia la sombra, de Joan Margarit
Antonio LucasDiario de Benarés, de Chantal Maillard
Julia NavarroÍntima Atlántida, de Anna Caballé
Gracias: Cincuenta años después, de Carmen Riera
Te dejo, amor, en prenda el mar, de Carmen Riera
Fernando BoneteSinsonte, de Walter Tevis
Fernando BelzunceSeismil, de Laura C. Vela
Leandro PérezLa tentación del fracaso, de Julio Ramón Ribeyro
Miguel RellánEl verano de Cervantes, de Antonio Muñoz Molina
Isabel Díaz AyusoPantaleón y las visitadoras, de Mario Vargas Llosa
Lorenzo SilvaEl imperio escita, de Barry Cunliffe
Vamos a comprar un poeta, de Afonso Cruz
Luis Alberto de CuencaElegía a Adonáis, de Percy B. Shelley (en traducción al español)
María José SolanoCinco semanas en globo, de Julio Verne
Óscar PuenteEl mundo de ayer, de Stefan Zweig
José María MerinoAl día siguiente de la conquista: La historia de lo que España construyó en América, de Juan Miguel Zunzunegui
Luis Mateo DíezCortesanos, de Manuel Longares
Eva García Sáenz de UrturiComerás flores, de Lucía Solla Sobral
Mario Ruiz-TaglePoeta chileno, de Alejandro Zambra
Ana BotínSantander, 1936, de Álvaro Pombo
Javier CercasDiccionario del diablo, de Ambrose Bierce
Arturo Pérez-ReverteMadrid, de corte a checa, de Agustín de Foxá
Contraataque, de Ramón J. Sender
