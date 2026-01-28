Pedreño, el mediador entre patronal y sindicatos para desbloquear el convenio de la sanidad privada

La Consejería de Salud entra en juego en el pulso que mantienen sindicatos y patronal para tratar de desbloquear y sacar adelante un nuevo convenio de la sanidad privada, caducado desde el año 2010. El consejero de Salud, Juan José Pedreño, tratará de hacer de mediador para tratar de desatascar la situación laboral de los 7.000 trabajadores con los que cuenta el sector en hospitales, clínicas y centros sanitarios privados de la Región de Murcia y que perciben, vienen denunciando Comisiones Obreras y UGT días atrás, nóminas que rozan el Salario Mínimo Interprofesional y sin mejoras laborales desde hace más de tres lustros.

Ese fue el compromiso que le arrancaron al responsable de Salud las secretarias generales de ambos sindicatos, Teresa Fuentes y Paqui Sánchez, respectivamente, tras la reunión que mantuvieron con los altos cargos de la Consejería y el Servicio Murciano de Salud (SMS) durante este martes junto a los responsables del área de Sanidad de CC OO y UGT, Miguel Ángel López y Juan Crevillén. Tras enviarle días atrás una carta tanto a Pedreño como al propio presidente regional, Fernando López Miras, para que fuesen conocedores de la situación actual y participasen de forma activa en el conflicto, consiguieron sentarse con el consejero de Salud.

El encuentro se consigue tras las protestas en el Hospital de Molina y el Virgen de la Caridad de Cartagena

Los representantes de los sindicatos le solicitaron que la Consejería incluya una "cláusula social" y no renueve las concesiones a aquellas empresas de la sanidad privada que "sigan pagando a la baja a sus trabajadores".

Según el comunicado difundido este miércoles, el consejero se comprometió en el encuentro a hablar con la patronal de hospitales privados, la Unión Murciana de Hospitales y Clínicas (UMHC), para tratar de avanzar y lograr la renovación del convenio en el plazo más breve posible. En la reunión también estuvieron la directora gerente del SMS, Isabel Ayala, así como el secretario general de la Consejería, Andrés Torrente.

Celebran los "avances" conseguidos

Tras las protestas de la pasada semana en el Hospital de Molina de Segura y el Hospital Virgen de la Caridad de Cartagena, los sindicatos comienzan a ver "ciertos avances en el desbloqueo del convenio" y celebran que la Consejería haya decidido dejar de "ponerse de perfil para no incomodar a estas grandes empresas, que reciben decenas de millones de euros de fondos públicos para gestiones que debiera realizar el Sistema Público de Salud".

Cabe recordar que el convenio, en el momento de su vencimiento en 2010 no tenía cláusula de ultraactividad, por lo que las plantillas de los hospitales y clínicas privadas pasaron a regir sus relaciones laborales por el Estatuto de los Trabajadores "con la consiguiente pérdida de derechos y poder adquisitivo que ello conlleva". De hecho, en una rueda de prensa conjunta, ambos sindicatos llegaron a asegurar hace dos semanas que muchos de los miles empleados del sector viven bajo condiciones laborales de "esclavitud".

Para Paqui Sánchez, "no es defendible que buena parte de las personas trabajadoras de la sanidad privada e incluso los auxiliares, limpiadores, fisioterapeutas o enfermeras tengan sueldos cercanos al SMI y que sus jefes sigan ganando beneficios récords".

Las plantillas siguen a día de hoy regidas por el Estatuto de los Trabajadores "con pérdida de derechos y poder adquisitivo

"Las malas condiciones laborales hacen que muchos trabajadores de la sanidad privada estén esperando dar el salto a la pública para poder tener unas condiciones decentes, no como las que tienen ahora", concluyó la secretaria general de UGT.

Por su parte, Teresa Fuentes, aludió a "las excusas" de la patronal para no avanzar en la renovación del convenio: "Arguyen que no pensamos en las pequeñas clínicas privadas que no podrían asumir salarios más altos, a lo que respondemos claramente que son las que sí están pagando más dignamente a sus empleados, y sin embargo son las grandes clínicas y hospitales privados los que se aprovechan del convenio decaído para pagar con base al SMI; esto debe parar ya, o tomaremos medidas más contundentes", dijo.