Gastronomía
El Parlamento Bar no cierra: el emblemático café de Murcia volverá a abrir sus puertas en primavera
Un nuevo equipo empresarial toma el relevo del histórico local ubicado en los bajos del Real Casino con firme la promesa de conservar su identidad
El histórico Parlamento Bar, uno de los espacios más emblemáticos de la vida social murciana, volverá a abrir sus puertas a mediados de marzo de 2026, tras haberse anunciado su cierre definitivo a finales del pasado año. La reapertura se producirá bajo una nueva dirección empresarial, formada por Ángel y Pablo Caravaca, junto a Francisco Cobacho, quienes han asumido el traspaso del local con el compromiso de mantener su identidad y su peso simbólico en la ciudad.
La información, adelantada por el blog especializado Las Gastrocrónicas de Paco Hernández, señala que el relevo se ha formalizado ante notario y cuenta con la implicación directa de los anteriores propietarios, Pedro Sánchez Valle y Juan Antonio Castillero Torres. Ambos permanecerán vinculados al proceso durante la etapa inicial para facilitar una transición fiel al espíritu que convirtió al local en un punto de encuentro imprescindible durante décadas.
La reapertura está prevista antes de Semana Santa y de las Fiestas de Primavera
El Parlamento Bar, ubicado en los bajos del Real Casino de Murcia, fue durante más de cuarenta años un espacio de referencia para la política, la cultura y la sociedad murciana. Bajo la gestión de Sánchez y Castillero, activos en el local desde mediados de los años setenta y propietarios desde 1985, el establecimiento consolidó una personalidad propia, marcada por una estética clásica, un ambiente reservado y una clientela heterogénea que abarcaba desde cargos públicos hasta artistas y aficionados al deporte.
Qué cambiará y qué se mantendrá
Según explican los nuevos responsables en declaraciones recogidas por Las Gastrocrónicas de Paco Hernández, la intención es respetar la imagen tradicional del local, introduciendo únicamente ajustes puntuales que permitan actualizarlo sin romper con su historia. La reapertura está prevista antes de Semana Santa y de las Fiestas de Primavera, dos fechas clave para la actividad social de la ciudad.
Además de la continuidad física y estética, el Parlamento inicia una nueva etapa comunicativa, con presencia en redes sociales para conectar con nuevas generaciones, sin renunciar a su carácter discreto y a su vocación de espacio de conversación pausada.
Los nuevos gestores adelantan que tendrán una mayor presencia en redes sociales para conectar con las nuevas generaciones
Un equilibrio entre pasado y presente que busca que los clientes habituales sigan reconociendo el lugar y que nuevos públicos puedan descubrirlo por primera vez.
Con esta reapertura, Murcia recupera uno de sus bares más simbólicos, un escenario ligado a la memoria colectiva de la ciudad que, con nuevos gestores pero el mismo espíritu, se prepara para volver a formar parte del pulso cotidiano de la vida murciana.
- El restaurante Juan Mari cierra sus puertas tras casi 40 años como referente de la alta cocina murciana
- Una gran columna de humo alerta a Cartagena por un incendio en Repsol
- El centro de Murcia pierde habitantes y las pedanías rurales consolidan su crecimiento
- Molina de segura: una ciudad postapocalíptica
- Inquilinos de alquiler social se hacen con la propiedad de quinientas casas
- Un bombero amenaza con quemarse a lo bonzo en Belluga en Murcia
- En directo: Real Murcia-Algeciras
- Consulta los itinerarios de la tractorada del próximo jueves en la Región de Murcia