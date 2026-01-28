El Parlamento Bar no cierra: el emblemático café de Murcia volverá a abrir sus puertas en primavera

El histórico Parlamento Bar, uno de los espacios más emblemáticos de la vida social murciana, volverá a abrir sus puertas a mediados de marzo de 2026, tras haberse anunciado su cierre definitivo a finales del pasado año. La reapertura se producirá bajo una nueva dirección empresarial, formada por Ángel y Pablo Caravaca, junto a Francisco Cobacho, quienes han asumido el traspaso del local con el compromiso de mantener su identidad y su peso simbólico en la ciudad.

La información, adelantada por el blog especializado Las Gastrocrónicas de Paco Hernández, señala que el relevo se ha formalizado ante notario y cuenta con la implicación directa de los anteriores propietarios, Pedro Sánchez Valle y Juan Antonio Castillero Torres. Ambos permanecerán vinculados al proceso durante la etapa inicial para facilitar una transición fiel al espíritu que convirtió al local en un punto de encuentro imprescindible durante décadas.

La reapertura está prevista antes de Semana Santa y de las Fiestas de Primavera

El Parlamento Bar, ubicado en los bajos del Real Casino de Murcia, fue durante más de cuarenta años un espacio de referencia para la política, la cultura y la sociedad murciana. Bajo la gestión de Sánchez y Castillero, activos en el local desde mediados de los años setenta y propietarios desde 1985, el establecimiento consolidó una personalidad propia, marcada por una estética clásica, un ambiente reservado y una clientela heterogénea que abarcaba desde cargos públicos hasta artistas y aficionados al deporte.

Qué cambiará y qué se mantendrá

Según explican los nuevos responsables en declaraciones recogidas por Las Gastrocrónicas de Paco Hernández, la intención es respetar la imagen tradicional del local, introduciendo únicamente ajustes puntuales que permitan actualizarlo sin romper con su historia. La reapertura está prevista antes de Semana Santa y de las Fiestas de Primavera, dos fechas clave para la actividad social de la ciudad.

Además de la continuidad física y estética, el Parlamento inicia una nueva etapa comunicativa, con presencia en redes sociales para conectar con nuevas generaciones, sin renunciar a su carácter discreto y a su vocación de espacio de conversación pausada.

Un equilibrio entre pasado y presente que busca que los clientes habituales sigan reconociendo el lugar y que nuevos públicos puedan descubrirlo por primera vez.

Con esta reapertura, Murcia recupera uno de sus bares más simbólicos, un escenario ligado a la memoria colectiva de la ciudad que, con nuevos gestores pero el mismo espíritu, se prepara para volver a formar parte del pulso cotidiano de la vida murciana.