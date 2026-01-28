Pablo Artal durante Santo Tomás: "Hay que mirar a los jóvenes investigadores con respeto, no como números"

"Hay que mirar a los jóvenes investigadores con respeto, no como números". De esta forma llamaba la atención sobre la inmediatez y la 'numerología', con la obsesión por contarlo todo y lograr resultados, el catedrático de Química de la Universidad de Murcia (UMU) Pablo Artal, quien este miércoles ofrecía la lección inaugural del acto institucional de Santo Tomás de Aquino.

El investigador y director del Laboratorio de Óptica centró su reflexión en la urgencia de recuperar la pausa y la profundidad en la vida académica frente a la creciente superficialidad de la sociedad contemporánea. Artal invitó a los asistentes durante su lección, titulada ‘Aprender a mirar: la Universidad en tiempos de prisa y cambio’, a diferenciar entre el simple acto de ver, automático e inmediato, y el ejercicio más exigente de mirar, que requiere tiempo, atención y rigor intelectual para discernir lo esencial de lo accesorio.

Durante su intervención, el catedrático identificó algunas de las principales amenazas que existen en la institución universitaria entre las que destaca: la inteligencia artificial (IA), "que es como un elefante en cacharrería y con la que debemos aprender a convivir, ya que ha llegado como el guapo de la fiesta, en el que todos se fijan"; la burocratización, que considera un gran problema; la numerología; la obsesión por la velocidad y la inmediatez; y la pérdida de atractivo de la carrera académica para las generaciones más jóvenes y la confusión creciente entre formación universitaria y mera capacitación profesional.

Respecto a la IA también reconocía su enorme potencial como herramienta, pero al tiempo que advertía de los riesgos de sustituir el razonamiento humano por algoritmos que carecen de curiosidad, intuición y sentido crítico.

Apoyándose en su experiencia en el Laboratorio de Óptica, Artal reivindicó el valor del error como parte inherente del proceso científico, recordando que la ciencia avanza a menudo "tropezando" y que solo desde el ensayo, la duda y la reflexión profunda es posible alcanzar un conocimiento verdaderamente significativo.