Ofensiva para el control de artículos con más de 25.000 inspecciones en tiendas y supermercados de la Región este año

Más inspecciones, controles y toma de muestras para garantizar que la comida, alimentos, artículos, productos y juguetes que compramos día a día en tiendas, supermercados, bazares y almacenes cumplan con todos los requisitos sanitarios y con la normativa comercial vigente.

La Dirección General de Consumo de la Región de Murcia iniciará este 2026 una nueva ofensiva por medio de unas 25.000 actuaciones inspectoras, un 25% más de lo planificado el pasado año, cuando se registraron hasta 20.000. La idea es que se puedan llegar a controlar más de 275.000 unidades de producto de distintos sectores que están puestas a la venta en nuestros comercios.

Así lo expuso este miércoles la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, durante la presentación del Plan de Inspecciones al Consumo para este año, con el que se prevén 55 campañas para este año, lo que supone un incremento de un 41% respecto a 2024 (cuando se realizaron 39).

El objetivo es "proteger no solo la salud y la seguridad, sino también los derechos económicos de los consumidores"

De estas 55 campañas, 25 de ellas irán dirigidas al control de los alimentos; mientras que otras 12 controlarán productos industriales y juguetes; y otras 15 se destinarán a la inspección de servicios. "El trabajo de Consumo protege no solo la salud y la seguridad, sino también los derechos económicos de los consumidores de nuestra Región", defendió López Aragón.

¿Qué alimentos y productos irán 'a examen'?

En lo que respecta a la inspección de alimentos, se van a diversificar los productos que sean objeto de control por los inspectores y se ampliará el número de muestras que se llevarán al laboratorio oficial para su análisis y verificación de calidad. En concreto, la consejera anunció que entre los productos que más se van a analizar estarán las conservas vegetales, legumbres, caramelos, huevos, vinagre o el aceite de oliva.

López Aragón también resaltó durante el acto, en el que estuvo acompañada por el director general de Consumo, Alberto Sánchez, y el equipo de técnicos e inspectores, que se desarrollarán otras dos campañas regionales: una dirigida al cumplimiento de la ley de atención a la clientela y otra para verificar el cumplimiento en el comercio online.

Una campaña irá destinada a cumplir la ley de atención a la clientela y otra para el comercio online

En el ámbito de la calidad y seguridad de productos distintos a los alimentarios, la inspección se centrará especialmente en juguetes, prendas de vestir, calzado y guirnaldas luminosas, "de uso habitual y, en muchos casos, destinados a la población infantil", recordó.

Más allá de los productos en sí, se controlarán también 56 operadores económicos de bazares y supermercados para reforzar la protección de los derechos de los consumidores murcianos. Además, el plan incluye también dentro de la inspección de servicios una campaña sobre el servicio de gestión de compraventa y arrendamiento de viviendas o locales, "un sector especialmente sensible para los intereses económicos de los consumidores".

Un momento de la presentación del Plan de Inspecciones de Consumo 2026 junto al equipo de la Consejería. / Juan Carlos Caval

Todas estas actuaciones buscan como objetivo primordial garantizar la seguridad de los consumidores de la Región y velar por el cumplimiento de las leyes por parte de fabricantes y prestadores de servicios.

A pesar de que para este año se contemple un incremento en el número de actuaciones e inspecciones, la consejera confirmó que la plantilla no se va a incrementar ni se va a reforzar, reiterando que el pasado año el mismo número de inspectores lograron controlar 446.000 productos frente a los 250.000 que estaban planificados en un primer momento (un aumento del 78% sobre lo establecido inicialmente).

Trabajo junto a la Guardia Civil

Así, respecto al balance de lo que se hizo el pasado año, López Aragón aplaudió "la dedicación" del servicio de Control de Mercado, de los inspectores de Consumo y de la Dirección General, así como "la cooperación entre instituciones, trabajando de manera conjunta con aduanas y la Guardia Civil, lo que permitió detectar productos defectuosos en una etapa temprana de su comercialización".

Además, López Aragón advirtió que si durante las inspecciones que se lleven a cabo se detectan irregularidades que puedan afectar a la seguridad de los consumidores, "se procederá inmediatamente a valorarlas e incluso, en su caso, se podrán incluir en la Red de Alerta de Productos de Consumo (el sistema europeo de intercambio rápido de información que facilita la retirada inmediata de esos productos).

Toda esta planificación para este año 2026 la ha elaborado la Consejería "teniendo en cuenta los resultados e incumplimientos de campañas anteriores, así como las reclamaciones recibidas", teniendo en cuenta también la opinión y las reclamaciones que han recibido las diferentes asociaciones de consumidores de la Región.