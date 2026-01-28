Cómo moverse por la Región de Murcia y qué rutas alternativas usar ante los cortes de tráfico por la tractorada

La tractorada convocada por agricultores y ganaderos para este jueves provocará importantes afecciones al tráfico en varias de las principales autovías de la Región de Murcia. Las organizaciones agrarias han comunicado a la Delegación del Gobierno los puntos en los que se interrumpirá la circulación, una información clave para que conductores y transportistas puedan planificar sus desplazamientos y evitar retenciones.

Principales puntos de corte previstos

Uno de los cortes más relevantes se producirá en la autovía A-30, en el tramo que une Murcia y Cartagena, donde se interrumpirá la circulación en ambos sentidos a la altura de Garcerán, en el término municipal de Fuente Álamo (kilómetro 170). Se trata de un nudo estratégico que conecta con varias carreteras regionales y que canaliza buena parte del tráfico hacia el Campo de Cartagena, por lo que se esperan importantes retenciones.

También está previsto el corte total de la A-7, igualmente en ambos sentidos, a su paso por la pedanía de La Hoya, en el municipio de Lorca (kilómetro 622). Este punto se encuentra en uno de los principales ejes de comunicación del sureste peninsular, lo que podría generar retenciones tanto en el tráfico local como en los desplazamientos de largo recorrido hacia Andalucía.

En la Vega Alta del Segura, la protesta afectará a la A-30 en sentido Madrid, con un corte a la altura del cruce de Blanca (kilómetro 110), en las inmediaciones de una estación de servicio y del polígono industrial. Este tramo es clave para la conexión entre municipios de la Vega Alta y la capital murciana.

Por último, la MU-32 (antigua A-30) quedará cortada en sentido Murcia en el cruce de Archena – Venta El Empalme (kilómetro 14). Se trata de uno de los accesos más utilizados a la ciudad desde la Vega Media, especialmente por su conexión con la N-301 y por la cercanía de áreas industriales y comerciales.

Las protestas se extenderán hasta las dos de la tarde

Las organizaciones agrarias COAG, Asaja y UPA han comunicado a la Delegación del Gobierno que la tractorada se realizará entre las 9.30 y las 14.00 horas. Durante ese intervalo, está previsto además un reparto de productos agrícolas en la plaza Belluga, en el centro de Murcia, como acto simbólico para visibilizar las reivindicaciones del sector. A partir de la tarde, y una vez finalizada la movilización, se espera que el tráfico recupere la normalidad.

Vías alternativas recomendadas durante la tractorada

Para los desplazamientos entre Murcia y el Campo de Cartagena, la principal recomendación es evitar la A-30 y optar por la AP-7, que se perfila como la alternativa más segura para garantizar los tiempos de viaje, especialmente en trayectos de largo recorrido. Además, en función del sentido de la circulación, se habilitan desvíos por la RM-19 en dirección Cartagena y por la RM-2 en dirección Murcia, que permitirán canalizar el tráfico mientras duren los cortes. En los accesos internos al Campo de Cartagena, carreteras regionales como la RM-12 también servirán como vías de desvío, aunque podrían registrar una mayor intensidad de circulación de lo habitual.

Quienes necesiten viajar entre Murcia y Lorca, o continuar hacia Andalucía, deberán esquivar el tramo de la A-7 a su paso por la pedanía de La Hoya, uno de los puntos más sensibles de la protesta. En este caso, la AP-7 de peaje vuelve a ser la opción más recomendable para los desplazamientos interprovinciales. Además, para el tráfico en sentido Murcia, se habilitará un transfer debidamente señalizado y balizado en la propia A-7, entre los puntos kilométricos 618+740 y 621+850, que permitirá mantener la circulación mientras dure la movilización. Las carreteras secundarias solo se aconsejan para trayectos cortos y siempre con precaución, ya que podrían saturarse rápidamente.

En la Vega Alta del Segura, el corte de la A-30 en el cruce de Blanca, en sentido Madrid, obligará a buscar rutas alternativas. Para estos desplazamientos se recomienda utilizar la N-344 en dirección Madrid, mientras que para trayectos entre municipios cercanos se podrá recurrir a la N-301 y a diversas carreteras comarcales. En cualquier caso, las autoridades aconsejan evitar los desplazamientos innecesarios hacia la capital durante las horas de mayor afección.

También se verá especialmente afectado el entorno de Archena y la Vega Media, debido al corte de la MU-32 en sentido Murcia, en el cruce de Venta El Empalme. En este caso, el tráfico será desviado hacia la A-30 a través del Arco Noroeste, que se presenta como la principal vía alternativa para acceder a la capital, aunque se espera un aumento notable de la circulación en los accesos a polígonos industriales y zonas comerciales.

Itinerarios y vías alternativas Alternativas A-30: Dirección Cartagena, RM-19

Dirección Murcia, RM-2 Alternativas cruce/salida de Blanca: N-344 dirección Madrid Alternativa MU-32 cruce/salida de Archena (Venta El Empalme, PK 15): A-30, desvío Arco Noroeste Alternativa A-7, Pedanía La Hoya de Lorca, en sentido Murcia. (PK 623): Se habilitará un transfer debidamente señalizado y balizado en la A7 entre el P.K. 618+740 hasta el P.K. 621+850, dirección Murcia OTRAS OPCIONES Murcia ↔ Cartagena / Campo de Cartagena AP-7 (peaje) → opción más rápida y segura

→ opción más rápida y segura RM-19 / RM-12 para accesos internos

Posible saturación en carreteras comarcales Murcia ↔ Lorca / Andalucía AP-7 (peaje) para largo recorrido

para largo recorrido Secundarias solo para trayectos cortos Vega Alta (Blanca, Cieza) ↔ Murcia N-301 como alternativa principal

como alternativa principal RM-514 / RM-533 según destino Archena – Molina – Murcia N-301 como vía clave

Recomendaciones

Desde las administraciones se insiste en la conveniencia de planificar los desplazamientos con antelación, consultar el estado del tráfico antes de salir y, siempre que sea posible, posponer los viajes largos. La previsión es que las movilizaciones se concentren en las principales arterias de comunicación, por lo que anticiparse será clave para evitar retenciones y llegar a destino sin contratiempos.

Amplio dispositivo para garantizar la seguridad

La Delegación del Gobierno desplegará este jueves un amplio dispositivo de seguridad y tráfico con motivo de las protestas convocadas por agricultores y ganaderos, con el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana y la movilidad, así como el normal funcionamiento de los servicios básicos y el acceso a infraestructuras críticas.

El operativo, coordinado con Guardia Civil, Policía Nacional, Dirección General de Tráfico y Demarcación de Carreteras, busca mantener el equilibrio entre el derecho de manifestación y la libertad de movimiento de la población, evitando posibles conflictos de orden público en los puntos de concentración comunicados por los organizadores.

Durante el horario previsto para la movilización, los efectivos de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil movilizarán los recursos necesarios para regular la circulación y atender cualquier incidencia, prestando especial atención a la circulación de vehículos de emergencia, para la que se garantizará siempre un tránsito seguro y ágil.

El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, ha reiterado el apoyo del Ejecutivo al sector agrario, al tiempo que ha apelado a la responsabilidad de los manifestantes para que ejerzan su derecho de reunión sin afectar a los derechos fundamentales del resto de la ciudadanía. Asimismo, ha subrayado que la Delegación tiene la obligación de establecer un dispositivo preventivo que garantice el orden público, la seguridad ciudadana y la propia protección de los participantes.

Desde la organización de la protesta se ha comunicado que los vehículos participantes estarán debidamente identificados y señalizados, que se adoptarán medidas para alertar de posibles retenciones y que las personas asistentes deberán portar chalecos reflectantes, con el fin de reforzar la seguridad durante la jornada.