Gobierno regional y Ayuntamiento reactivan la presión para desbloquear el colector norte contra las inundaciones en Murcia

La necesidad de una solución definitiva al colector norte de Murcia volvió a situarse este miércolesmart en el centro del debate institucional. La consejera de Agricultura, Sara Rubira, y el alcalde de la capital, José Ballesta, coincidieron tras su reunión en la urgencia de avanzar en una infraestructura clave para proteger a la ciudad frente a inundaciones, una reivindicación histórica que, según el regidor, ya no admite más “proyectos y reproyectos, ni vueltas ni revueltas”.

Ballesta subrayó que Murcia es especialmente vulnerable a episodios de lluvias intensas, con amplias zonas por debajo del nivel del mar, y reclamó al Ministerio una respuesta inmediata. “Necesitamos esa infraestructura para proteger toda la ciudad antes de que tengamos que lamentarnos, como ha ocurrido desgraciadamente en otros lugares”, advirtió en referencia a la trágica dana de Valencia. El alcalde insistió en que el colector norte no es una opción, sino una necesidad, y que las posibles balsas de laminación que se están estudiando deben entenderse como actuaciones complementarias, no sustitutivas.

En ese sentido, avanzó que los proyectos técnicos se encuentran “bastante avanzados” y que ya se trabaja en un protocolo con el Ministerio para reducir los caudales en episodios extremos, siempre con las “máximas garantías de seguridad” para los vecinos, incluidos los de las zonas que han expresado su preocupación por el impacto de estas obras, como los de Barriomar.

La consejera Rubira y el alcalde Ballesta, en la reunión celebrada esta mañana / L.O.

Depuradora de Cañada de San Pedro

Junto a esta reivindicación de gran calado para la capital, la reunión sirvió para desbloquear una actuación concreta largamente esperada en el ámbito rural del municipio: la construcción de la estación depuradora de aguas residuales de la pedanía de Cañada de San Pedro. Rubira anunció el inicio de la licitación de las obras, con una inversión de 2,9 millones de euros financiados íntegramente por el Gobierno regional a través de Esamur.

La consejera explicó que la nueva depuradora supondrá una mejora sustancial para cerca de 500 vecinos que, en pleno siglo XXI, siguen dependiendo de fosas sépticas para el saneamiento. “Esta infraestructura permitirá retirar un sistema obsoleto y avanzar en un uso eficiente y sostenible del agua”, señaló, en línea con el objetivo del Ejecutivo autonómico de situar a la Región de Murcia a la vanguardia del ciclo integral del agua.

Ballesta destacó que, aunque se trata de una de las pedanías más pequeñas del municipio, “para nosotros no hay pedanías grandes ni pequeñas”, y remarcó que la instalación se ha dimensionado para atender hasta 1.800 habitantes, pensando en el crecimiento futuro. El Ayuntamiento, añadió, asumirá la ejecución de las conexiones y accesos necesarios en un marco de colaboración “leal y constante” con la Comunidad Autónoma.

Manifestación y parón agrario

El encuentro también sirvió para abordar la situación del sector agrario, marcada por las protestas convocadas para este jueves. Rubira reiteró el respaldo del Gobierno regional a agricultores y ganaderos, al considerar que sus reivindicaciones coinciden plenamente con las del Ejecutivo autonómico. “La Región necesita un sector agrario fuerte, que siga siendo el motor económico y social de las últimas décadas”, afirmó.

La consejera volvió a cargar contra la propuesta de reforma de la Política Agraria Común planteada por la Comisión Europea, al entender que no garantiza ni un presupuesto suficiente ni la soberanía alimentaria. Recordó que el rechazo de la Región quedó plasmado en un acuerdo firmado por el presidente Fernando López Miras junto a las organizaciones agrarias y las cooperativas. “Vamos a seguir defendiendo una PAC con un presupuesto fuerte, con dos pilares y con capacidad de decisión para las comunidades autónomas”, subrayó.

En la misma línea, Rubira confirmó que el Gobierno regional no apoyará el acuerdo con Mercosur mientras no incorpore cláusulas de reciprocidad, salvaguardas automáticas y controles efectivos en frontera. A su juicio, los agricultores murcianos no pueden competir en desigualdad de condiciones con producciones de terceros países que no cumplen las mismas exigencias sanitarias y medioambientales.

El agua volvió a aparecer como eje central del discurso, con una referencia expresa al anunciado recorte del trasvase Tajo-Segura a partir de 2027. La consejera alertó de una reducción del 50% del trasvase base y de las limitaciones a la extracción de aguas subterráneas, y volvió a reclamar un pacto nacional del agua que permita “llevar el agua de donde sobra a donde falta”.

Ballesta cerró su intervención apelando a la identidad histórica de Murcia, ligada al agua y a la huerta desde hace más de mil años, y defendió la legitimidad de las movilizaciones del sector. “Murcia sin agua sería un desierto. De esto viven miles de familias y con eso no se puede jugar”, concluyó.