El 'fraude' del falso aceite de oliva virgen extra en la Región, el producto que más infracciones grave acumula

Entre los alimentos que más van a estar sometidos este año a inspecciones en la Región de Murcia se encuentran las conservas vegetales, legumbres, caramelos, huevos, vinagre y, sobre todo, el aceite de oliva. Tal y como apuntó la consejera Marisa López Aragón durante la presentación del Plan de Inspecciones de Consumo para 2026, este último producto suele estar recurrentemente en el punto de mira tanto de los propios consumidores como de los inspectores.

Más después de que desde la Dirección General de Consumo detectasen el pasado año una práctica fraudulenta: la venta de este aceite de oliva marcado y etiquetado como 'virgen extra' cuando no cumplía con las propiedas ni requisitos para ser reconocido con esta mayor calidad, y que se utilizan, principalmente, para aderezar ensaladas y distintos platos que comemos en nuestro día a día.

Las infracciones graves de este tipo van desde los 5.000 hasta los 30.000 euros

Este 'falso' aceite de oliva puesto a la venta en diferentes tiendas, supermercados, locales y negocios de la Región de Murcia -hay distintas marcas que se aprovechan de esto- fue el que más infracciones graves registró por parte de los inspectores de Consumo, señaló López Aragón este miércoles. Las infracciones de este tipo, apuntó por su parte el director general de Consumo, Alberto Sánchez, van desde los 5.000 hasta los 30.000 euros.

En ocasiones, ests aceites que se anuncian como verdadero AOVE no solo están elaborados con aceitunas, sino que contienen mezclas de semillas de girasol u otros aceites, ni siquiera de oliva refinados, tal y como apuntan desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).