Corte de tráfico en la Autovía del Noroeste en la salida a Alcantarilla: "Un trayecto de 15 minutos se ha convertido en una hora"

Este miércoles se han producido cortes de tráfico en la RM-15, a la altura de la salida de Alcantarilla, con motivo de obras, según informa la Dirección General de Tráfico (DGT). Conocida como la Autovía del Noroeste, esta vía conecta la ciudad de Murcia (desde la A-7/MU-30 en Alcantarilla) con el noroeste de la Región, finalizando en Caravaca de la Cruz.

La interrupción de la circulación en la zona se ha solventado con un desvío que ha afectado a decenas de conductores que esta mañana han tenido que hacer otro recorrido de camino a sus trabajos, a colegios, u otros destinos.

Una conductora ha denunciado a esta redacción los problemas de tráfico provocados por las obras de conexión entre la autovía Murcia–Almería y los ejes Alcantarilla–Caravaca y Cartagena. Según relata, el corte se ha producido "sin previo aviso”, lo que ha obligado a los conductores a regresar en dirección a Murcia, donde se han encontrado con “cinco kilómetros de atasco”.

La afectada explica que, a pesar de que en los paneles luminosos de la autovía se indicaba que para acceder a Alcantarilla era necesario desviarse por Sangonera la Seca —“como estamos haciendo desde que la carretera está en obras”—, posteriormente también se cerró la salida provisional por la que se estaba derivando el tráfico para finalizar la conexión definitiva. “Has cortado la salida sin anunciarlo”, denuncia, criticando la “mala información y señalización” ofrecida a los conductores.

Como consecuencia de esta situación, la conductora asegura que tuvo que circular “por medio de la huerta” para poder llegar a su destino. “Un trayecto de 15 minutos de casa al trabajo se ha convertido en una hora”, lamenta, atribuyendo el colapso a la falta de avisos y a la gestión de las obras.