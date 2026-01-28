Consumo pone el foco en los drones de juguete puestos a la venta en la Región: cuándo son para niños y cuándo no

Los niños murcianos ya no piden por su cumpleaños muñecos para jugar o de cara a los regalos de Navidad, mientras que los adolescentes ya no solo se conforman con consolas, móviles o tablets: también quieren drones para manejarlos y hacerlos volar. De los menos a los más sofisticados: desde pequeños modelos de juguete hasta dispositivos con cámaras de alta definición y gran capacidad de vuelo, su popularidad se ha disparado en los últimos años, lo que ha llevado, inevitablemente, a tenerlos cada vez más en cuenta en las inspecciones y tener que reforzar los controles sobre su seguridad y su uso.

Precisamente por esto la Región de Murcia realizará este año 2026 una campaña especial para vigilar y controlar aquellos drones de juguete que se venden en tiendas, establecimientos y almacenes, así como de forma online. La Dirección General de Consumo se adhiere así al plan lanzado por la Comisión Europea para inspeccionar si estos aparatos tecnológicos puestos a la venta cumplen con todas las garantías de seguridad.

Deben cumplir la normativa de la UE y llevar de forma visible el marcado CE.

Así lo especificó la consejera Marisa López Aragón durante la presentación del Plan de Inspecciones de Consumo para 2026: esta formará parte del total de 55 campañas que se realizarán este año en la Región para velar por la defensa de los consumidores murcianos y por el cumplimiento de las leyes por parte de fabricantes y prestadores de servicios.

Qué dice la ley

La Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (EASA por sus siglas en inglés) recuerda que la edad mínima para pilotar u operar un dron en la categoría 'abierta' de actividad de ocio son 16 años. Eso sí, si el dron es un juguete, no hay una edad mínima para hacerlo volar.

Para la EASA un dron es de juguete si no cuenta con sensores ni cámara y pesa menos de 250 gramos. Sin embargo, si el dron que se vende enfocado al público infantil pesase más de 250 gramos, dejaría de considerarse un juguete, por lo que, oficialmente, no se debería volar si no hay una formación previa sobre su uso.

Además, recuerdan que un dron viene clasificado como un juguete si cumple con la normativa de la UE sobre juguetes: "Esto se puede encontrar indicado en la caja o en las instrucciones del dron. Si el dron es un juguete, no es necesario registrarse como operador ni hacer el examen de piloto, incluso si el dron de juguete está equipado con una cámara de pequeñas dimensiones".

Por último, señalan que todos los drones de juguete deben estar claramente marcados con la marca CE.