Cien años domando el agua del Segura: Los expresidentes de la CHS reivindican el valor de la institución

La mesa redonda 'Un siglo de gestión del agua. Voces de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Segura', reunió este miércoles en un mismo escenario a quienes han dirigido la institución en las dos últimas décadas, ofreciendo un relato coral de decisiones, crisis y aprendizajes que han marcado el pulso hídrico de la cuenca del Segura. La mesa fue uno de los actos más llamativos del acto de presentación de las actividades de la CHS para celebrar su centenario.

Más que una administración, coincidieron, la Confederación ha sido una obra colectiva: ha levantado presas y cauces, protegido a poblaciones frente a inundaciones, gestionado sequías extremas y garantizado abastecimientos, riegos y usos productivos. Todo ello gracias a personas y equipos técnicos que han sostenido la institución durante cien años. Con ese telón de fondo, Juan Cánovas Cuenca (2000-2004), José Salvador Fuentes Zorita (2004-2010), Charo Quesada (2010-2012) y Miguel Ángel Ródenas (2012-2018) desgranaron los hitos de sus mandatos.

Juan Cánovas: "El trasvase de 600 hectómetros cúbicos fue un momento clave; dio estabilidad a la cuenca durante varios años"

Cánovas recordó como decisión clave el trasvase excepcional de 600 hectómetros cúbicos, previsto en la ley y ejecutado una sola vez, que permitió varios años de estabilidad. Subrayó además la culminación de la depuradora del Rincón de San Antón, que eliminó gran parte de la carga contaminante del Segura, y las obras de defensa frente a avenidas en Moratalla y La Risca.

Ródenas: "Abrimos compuertas ‘a pajera abierta’; nunca habíamos visto los embalses así"

Fuentes Zorita evocó un inicio marcado por "regalos envenenados": la entrada en vigor de la Directiva Marco del Agua y la sequía más severa registrada. De aquel periodo destacó la aprobación del Plan Especial de Sequía y, sobre todo, el impulso a la desalación, que hoy aporta a la cuenca un volumen equiparable a un trasvase. Insistió en que la gestión del agua es una carrera de relevos: nadie empieza de cero y todo se apoya en lo heredado.

Fuentes Zorita: "La desalación nos aporta hoy casi un trasvase; es uno de los grandes cambios estructurales de la cuenca"

Los expresidente de la CHS, este miércoles en la mesa redonda por el centenario. / CHS

Charo Quesada puso el acento en la continuidad y en la gestión en tiempos de crisis económica. Le tocó regularizar concesiones de agua desalada y culminar procesos largos pero decisivos, como la garantía de riego para más de 11.000 hectáreas de Lorca gracias a la desaladora de Águilas. Quesada reivindicó unidad, transparencia y la participación de la Confederación y lanzó dos mensajes claros: la urgencia del relevo generacional y la necesidad de que haya más mujeres en puestos de responsabilidad.

Charo Quesada: "Quiero pasar a la historia como la primera presidenta, pero no como la única"

Ródenas aportó el relato más vivido de la gestión de emergencias: desde el colapso de un túnel del trasvase Tajo-Segura en plena campaña de riego, resuelto con un baipás de urgencia, hasta el episodio excepcional de marzo de 2013, cuando los grandes embalses se llenaron por primera vez y hubo que soltar agua "a pajera abierta". También recordó cómo infraestructuras como Valdeinfierno y Puentes evitaron la devastación de Lorca en episodios de lluvias extremas.

El debate derivó hacia la gestión diaria: todos coincidieron en señalar la excesiva burocracia como uno de los grandes lastres y defendieron la simplificación administrativa, el apoyo institucional y la cooperación entre Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos. Frente a sequías recurrentes e inundaciones cada vez más intensas, el consenso fue claro: planificación, técnica y equipos humanos siguen siendo la clave.