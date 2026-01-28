Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Regularización de migrantesOrdenanza terrazas MurciaAlerta por vientoIncendio Santa LucíaAbuso sexual menor
instagramlinkedin

Consumo

De chupetes a altavoces: los 6.000 productos peligrosos en la Región que Consumo sacó del mercado y acabó destruyendo

Las inspecciones permitieron retirar artículos inseguros, recuperar 14.000 euros para los consumidores y reforzar la seguridad en tiendas, bazares y establecimientos

Dos modelos de chupetes que fueron retirados del mercado tras ser considerados como inseguros por Facua.

Dos modelos de chupetes que fueron retirados del mercado tras ser considerados como inseguros por Facua. / L. O.

Adrián González

Adrián González

¿Qué se hace con aquellos productos puestos a la venta y que tras una inspección o una denuncia de un consumidor se verifica que suponen un mayor riesgo de seguridad? Directamente se retiran del negocio en el que estén y se acaban destruyendo precisamente para evitar su compra y su reproducción. En la Región de Murcia solo durante el pasado año 2025 se eliminaron 6.000 de estos productos inseguros tras las actuaciones llevadas a cabo por los técnicos de la Dirección General de Consumo.

¿Y qué productos fueron los más destruidos? "Fundamentalmente chupetes", aseguró la consejera Marisa López Aragón durante la presentación del Plan de Inspecciones de Consumo para 2026. Estos objetos que no cumplan con todas las garantías y requisitos de seguridad pueden suponer un auténtico peligro para el bebé hasta el punto de llegar a asfixiarse porque la tetina puede separarse con facilidad, así como las cadenas y los broches que incluyan.

También en la 'lista negra' tras las inspecciones acometidas por los técnicos murcianos constan cientos de altavoces, auriculares o tubos de luz.

Desde Consumo también supervisaron y exigieron la reetiquetación a más de 250.000 productos durante el pasado año para asegurar que cumplían con las normativas y ponerlos de nuevo en el mercado.

Durante 2025 se recibieron un total de 753 denuncias, un 12% menos que el año anterior, "lo que refleja un mayor cumplimiento de la normativa por parte de los operadores económicos y también pone de manifiesto la eficacia de trabajo que se realiza desde la Dirección General de Consumo", defendió López Aragón.

Noticias relacionadas

Como consecuencia de la intervención de la inspección de Consumo durante 2025 en la Región de Murcia incluso se lograron recuperar 14 000 euros para las personas consumidoras, cerca de 2.000 euros más que el año anterior.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una gran columna de humo alerta a Cartagena por un incendio en Repsol
  2. El centro de Murcia pierde habitantes y las pedanías rurales consolidan su crecimiento
  3. Molina de segura: una ciudad postapocalíptica
  4. Inquilinos de alquiler social se hacen con la propiedad de quinientas casas
  5. Un bombero amenaza con quemarse a lo bonzo en Belluga en Murcia
  6. En directo: Real Murcia-Algeciras
  7. Consulta los itinerarios de la tractorada del próximo jueves en la Región de Murcia
  8. Murcia vive un 'éxodo' urbano: así ha cambiado la población en barrios y pedanías

El viento tumba una rama de un árbol de grandes dimensiones en plena Gran Vía de Murcia y arranca una farola en el centro de Cartagena

El viento tumba una rama de un árbol de grandes dimensiones en plena Gran Vía de Murcia y arranca una farola en el centro de Cartagena

Pérez-Reverte vuelve a señalar dos lecturas imprescindibles para afrontar el año 2026

Pérez-Reverte vuelve a señalar dos lecturas imprescindibles para afrontar el año 2026

La izquierda no apoyará la ley de García Montoro si la vivienda asequible de 90 metros no baja de los 170.000 euros

La izquierda no apoyará la ley de García Montoro si la vivienda asequible de 90 metros no baja de los 170.000 euros

Gobierno regional y Ayuntamiento reactivan la presión para desbloquear el colector norte contra las inundaciones en Murcia

Gobierno regional y Ayuntamiento reactivan la presión para desbloquear el colector norte contra las inundaciones en Murcia

De chupetes a altavoces: los 6.000 productos peligrosos en la Región que Consumo sacó del mercado y acabó destruyendo

De chupetes a altavoces: los 6.000 productos peligrosos en la Región que Consumo sacó del mercado y acabó destruyendo

El 'fraude' del falso aceite de oliva virgen extra en la Región, el producto que más infracciones grave acumula

El 'fraude' del falso aceite de oliva virgen extra en la Región, el producto que más infracciones grave acumula

La UMU celebra un Santo Tomás cargado de emociones en el que Luján se prepara para pasar la posta en la “carrera de relevos”

La UMU celebra un Santo Tomás cargado de emociones en el que Luján se prepara para pasar la posta en la “carrera de relevos”

El Ministerio aplicará el recorte del trasvase Tajo-Segura tras el fallo del Supremo

El Ministerio aplicará el recorte del trasvase Tajo-Segura tras el fallo del Supremo
Tracking Pixel Contents