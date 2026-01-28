De chupetes a altavoces: los 6.000 productos peligrosos en la Región que Consumo sacó del mercado y acabó destruyendo

¿Qué se hace con aquellos productos puestos a la venta y que tras una inspección o una denuncia de un consumidor se verifica que suponen un mayor riesgo de seguridad? Directamente se retiran del negocio en el que estén y se acaban destruyendo precisamente para evitar su compra y su reproducción. En la Región de Murcia solo durante el pasado año 2025 se eliminaron 6.000 de estos productos inseguros tras las actuaciones llevadas a cabo por los técnicos de la Dirección General de Consumo.

¿Y qué productos fueron los más destruidos? "Fundamentalmente chupetes", aseguró la consejera Marisa López Aragón durante la presentación del Plan de Inspecciones de Consumo para 2026. Estos objetos que no cumplan con todas las garantías y requisitos de seguridad pueden suponer un auténtico peligro para el bebé hasta el punto de llegar a asfixiarse porque la tetina puede separarse con facilidad, así como las cadenas y los broches que incluyan.

También en la 'lista negra' tras las inspecciones acometidas por los técnicos murcianos constan cientos de altavoces, auriculares o tubos de luz.

Desde Consumo también supervisaron y exigieron la reetiquetación a más de 250.000 productos durante el pasado año para asegurar que cumplían con las normativas y ponerlos de nuevo en el mercado.

Durante 2025 se recibieron un total de 753 denuncias, un 12% menos que el año anterior, "lo que refleja un mayor cumplimiento de la normativa por parte de los operadores económicos y también pone de manifiesto la eficacia de trabajo que se realiza desde la Dirección General de Consumo", defendió López Aragón.

Como consecuencia de la intervención de la inspección de Consumo durante 2025 en la Región de Murcia incluso se lograron recuperar 14 000 euros para las personas consumidoras, cerca de 2.000 euros más que el año anterior.