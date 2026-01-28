Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Estas son las actividades con las que la CHS celebrará su centenario en 2026

Actos institucionales, exposiciones, charlas y concursos marcarán un año de celebración abierta a la ciudadanía.

El acto inaugural de la cebración de centenario de la CHS tuvo lugar en el Hub Audiovisual del Cuartel de Artillería de Murcia.

El acto inaugural de la cebración de centenario de la CHS tuvo lugar en el Hub Audiovisual del Cuartel de Artillería de Murcia.

Alejandro Lorente

Alejandro Lorente

La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) afronta 2026 como un año especialmente simbólico. El organismo celebra su centenario convertido en una de las instituciones hidráulicas más antiguas de España y en un referente nacional en la gestión del agua por cuencas. Cien años después de su creación, la CHS propone un amplio calendario de actividades que recorrerá todo el año con el objetivo de poner en valor su trayectoria y reforzar su compromiso con el futuro.

Desde 1926, la Confederación ha desarrollado una labor continuada orientada al interés general en un territorio marcado por la escasez estructural de recursos y la irregularidad climática. Fuentes del organismo subrayan que, a lo largo de este siglo, la CHS ha sabido adaptarse a los cambios sociales, económicos y ambientales del sureste español, consolidándose como una pieza clave en la planificación, gestión y protección del dominio público hidráulico.

El centenario se concibe, según destaca la propia institución, como "una oportunidad para poner en valor un siglo de innovación, sostenibilidad y servicio público". No se trata solo de mirar al pasado, sino de reafirmar el modelo de gestión por cuenca y la capacidad de adaptación ante retos como el cambio climático o la necesidad de garantizar la seguridad hídrica.

Uno de los actos de reconocimiento que se desarrollaron durante el acto inaugural del centenario de la CHS.

Uno de los actos de reconocimiento que se desarrollaron durante el acto inaugural del centenario de la CHS.

La programación conmemorativa se desarrollará a lo largo de todo 2026 e incluirá acciones de carácter institucional, divulgativo y cultural, dirigidas tanto a la ciudadanía como a los usuarios del agua y al propio personal del organismo. Entre los hitos principales figuran el Acto Inaugural celebrado este jueves y el Acto de Clausura del centenario, que marcarán el inicio y el cierre oficial de la celebración.

Uno de los ejes destacados será la divulgación del legado histórico de la CHS, con una exposición permanente y varias muestras itinerantes centradas en la evolución del organismo, su patrimonio y su papel en la gestión del agua. A ello se sumará un ciclo de once charlas divulgativas, apoyadas por material específico elaborado para el centenario. La primera de estas charlas tendrá lugar el próximo 5 de febrero con el título: '100 años cuidando nuestra historia'.

Un documental y presencia en la Lotería Nacional

El programa contempla también jornadas de puertas abiertas y visitas guiadas a infraestructuras emblemáticas, como presas y otros elementos del patrimonio hidráulico, con el fin de acercar a la ciudadanía el trabajo diario del organismo. De forma paralela, se celebrarán actos internos dirigidos al personal, entre los que destaca la instauración del Día de la CHS, que coincidirá con el Día Mundial del Agua, el 22 de marzo.

La producción de contenidos ocupará un lugar relevante, con la elaboración de un documental, material audiovisual, el Libro del Centenario, una publicación sobre el patrimonio y un catálogo de obras de arte. También se convocarán concursos culturales de relatos, fotografía y pintura para fomentar la participación social y el vínculo de la ciudadanía con la historia y el futuro de la Confederación. Además, el organismo organizará carreras y rutas en espacios vinculados a su actividad y proyectará su imagen en la Lotería Nacional y en los cupones de la Once a mediados de año.

