Árboles caídos y farolas arrancadas al paso de la borrasca Kristin en la Región

La nueva borrasca Kristin de alto impacto que sacude al país está dejando su huella en las últimas horas en la Región de Murcia, que se mantiene en alerta por vientos huracanados y temporal marítimo este miércoles.

El Centro de Coordinación de Emergencias 112 de la Región de Murcia informó que hasta las 20.00 horas de este martes ha gestionado un total de 235 llamadas, correspondientes a 169 asuntos relacionados con este temporal, que permanece activo.

Entre las incidencias más destacadas se encuentran caídas de árboles, toldos, carteles y otros objetos. En Cartagena, el vendaval ha arrancado una farola ubicada junto al ayuntamiento. Afortunadamente, no ha provocado daños personales.

Base de la farola, arranca por el temporal, este miércoles en Cartagena. / L.O.

En Los Alcázares se ha balizado la Plaza Sol, junto a un colegio, por caída de árboles a la calzada que obstaculizaban la circulación, por lo que se ha pedido a los conductores y peatones que eviten circular y transitar por la zona, según el 112.

En San Pedro del Pinatar, por la noche un pino también se ha desplomado sobre la vía frente al ayuntamiento, causando destrozos materiales y sin tener que lamentar heridos.

Caída de un pino frente al ayuntamiento de San Pedro del Pinatar por el viento / L.O.

El temporal de viento ha provocado también incidencias en el municipio de Águilas. Según datos del Centro de Coordinación de Emergencias 112, en esta localidad se han registrado hasta once avisos relacionados con las fuertes rachas de viento. Entre los sucesos más destacados, el fuerte temporal ha arrancado la terraza de la churrería de Los Jardines, que ha salido despedida hasta la acera contraria, generando momentos de tensión entre vecinos y transeúntes.

Hasta el momento, la mayor parte de los avisos se concentraron el martes por la tarde, periodo en el que se han registrado 222 llamadas. Entre los principales motivos destacan los obstáculos en la vía pública, con 122 incidencias, y la caída de objetos, con 38 avisos. Por municipios, Cartagena ha sido el más afectado, con 122 llamadas atendidas por los servicios de emergencia, seguido del municipio de Murcia, con 43.

Cierre de jardines e instalaciones deportivas

Con motivo del temporal, el Ayuntamiento de Murcia ha procedido a cerrar el jardín de Floridablanca, el del Cuartel de Artillería y el Palmeral Grande y Chico de Santiago y Zaraíche, según informaron fuentes municipales a través de las redes sociales.

El Ayuntamiento de Cartagena mantiene desplegado desde este martes por tarde a efectivos de la Policía Local y del Servicio de Bomberos, junto a trabajadores de las áreas de Jardines y Alumbrado Público, que han intervenido en la retirada de ramas y árboles caídos, desprendimientos, incidencias en luminarias, obstáculos en la calzada, así como en la caída de toldos y cartelería, entre otros elementos.

Ante el aviso amarillo por viento y el nivel naranja por fenómenos costeros activados por la Agencia Estatal de Meteorología hasta el próximo jueves, el Consistorio cartagenero ha adoptado diversas medidas preventivas. Entre ellas, el balizamiento del entorno de árboles de gran porte y el cierre de parques con vallado perimetral, además de mantener informada a la población a través de redes sociales, cartelería electrónica y la web municipal.

Asimismo, el Área de Deportes decretó el cierre de varias instalaciones deportivas, entre ellas el campo municipal de fútbol de Ciudad Jardín. Esta decisión, consensuada con los clubes, evitó daños personales tras el colapso de una pérgola del graderío en dicha instalación. El concejal de Deportes, José Martínez, se desplazó al lugar para valorar la situación junto a efectivos del Servicio de Bomberos.

Mapa de alerta meteorológica en la Región de Murcia, este miércoles. / Aemet

En alerta naranja por el temporal

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha actualizado sus avisos por fenómenos adversos para este miércoles en la Región de Murcia y sitúa en nivel naranja a varias comarcas por fuertes rachas de viento que pueden alcanzar los 1000 kilómetros por hora, además de temporal marítimo con olas de hasta seis metros en el litoral.

El aviso naranja por viento afecta al Altiplano, Noroeste, Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas entre las 09:00 y las 21:00 horas, con viento de componente oeste y rachas máximas previstas de 90 km/h, con posibilidad de superar de forma puntual los 100.

En la costa de toda la Región el riesgo también es importante por fenómenos costeros entre las 09:00 y las 18:00 horas, con vientos del oeste de 65 a 90 km/h, fuerza 8 a 9, y oleaje de entre cuatro y seis metros.

Además, se mantienen avisos amarillos por viento en la Vega del Segura (rachas de hasta 80 km/h), Campo de Cartagena y Mazarrón (hasta 70 km/h) y de nuevo en el Noroeste durante la noche.

En el litoral sur y el de Cartagena y Mazarrón continuará la mala mar con viento del suroeste y olas de hasta cuatro metros.