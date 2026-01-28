Alerta este miércoles por viento que podría alcanzar los 100 km/h en la Región: estas son las recomendaciones de Emergencias

El fuerte viento, que ha causado en las últimas 24 horas 169 incidencias, seguirá azotando este miércoles a la Región de Murcia. Gran parte de la comunidad se encuentra este 28 de enero bajo alerta naranja por fuertes rachas que pueden alcanzar los 100 km/h y olas de entre cuatro y seis metros.

En concreto, el aviso naranja por viento afecta al Altiplano, el Noroeste y al Valle del Guadalentín, así como a los municipios de Lorca y Águilas, entre las 12.00 y las 21.00 horas. En estas áreas se esperan rachas de hasta 90 kilómetros por hora, con posibilidad de superar de forma puntual los 100.

Asimismo, la Aemet ha activado el nivel naranja por fenómenos costeros en todo el litoral de la Región de Murcia desde las 8.00 hasta las 18.00 horas. Se prevé viento del oeste con intensidades de entre 65 y 90 kilómetros por hora, fuerza 8 a 9 en la escala Beaufort, con intervalos ocasionales de fuerza 10, además de oleaje de entre cuatro y seis metros.

Mapa de alerta meteorológica en la Región de Murcia, este miércoles. / Aemet

Además de estos avisos, permanecerán activos varios avisos de nivel amarillo por viento en distintas comarcas. En el Altiplano, el Noroeste y el Valle del Guadalentín, así como en Lorca y Águilas, se esperan rachas de hasta 70 kilómetros por hora desde las 10.00 horas y hasta la medianoche, ya entrada la jornada del jueves.

En la Vega del Segura, el aviso se mantendrá entre las 10.00 y las 21.00 horas, prolongándose hasta las 00.00 horas, mientras que en el Campo de Cartagena y Mazarrón estará activo entre las 10.00 y las 15.00 horas. En el Noroeste, el aviso amarillo volverá a activarse entre las 21.00 y las 00.00 horas.

En cuanto al litoral, tras el aviso naranja, se mantendrá el nivel amarillo por fenómenos costeros entre las 18.00 y las 00.00 horas, con oleaje del suroeste de hasta tres metros.

Más de 150 incidencias por el viento El vendaval ha ocasionado la caída de árboles, toldos, carteles y otros objetos en zonas de la costa de la Región y ha obligado a cerrar instalaciones deportivas, sin que se hayan registrado heridos. Hasta las 20.00 horas de este martes, el Centro de Coordinación de Emergencias 112 ha gestionado un total de 235 llamadas, correspondientes a 169 asuntos relacionados con este temporal, que permanece activo. La mayor parte de los avisos se han concentrado en las últimas ocho horas, periodo en el que se han registrado 222 llamadas. Entre los principales motivos destacan los obstáculos en la vía pública, con 122 incidencias, y la caída de objetos, con 38 avisos. Por municipios, Cartagena ha sido el más afectado, con 122 llamadas atendidas por los servicios de emergencia, seguido del municipio de Murcia, con 43.

Recomendaciones del 112 ante el fuerte viento

Ante el temporal, el Centro de Coordinación de Emergencias 112 de la Región de Murcia ha compartido esta mañana en sus canales de difusión una serie de recomendaciones a tener en cuenta por parte de la población.

En casa, el 112 aconseja recoger toldos, quitar de ventanas y balcones todo lo que pueda caer a la calle y asegurar puertas y ventanas.

En la calle, los viandantes deben alejarse de árboles y estructuras que puedan ser derribadas por el vendabal.

Por último, Emergencias recmienda reducir la velocidad al volante y sujetar el volante con firmeza.