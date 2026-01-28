Vázquez advierte: "Publicamos para que patenten otros"

Europa es una potencia científica indiscutible, pero sigue fallando en transformar ese conocimiento en innovación, industria y bienestar. Esa es la advertencia que lanzó este martes el consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, durante la lección inaugural del curso del Consejo de Academias y de la Academia de Ciencias de la Región de Murcia, un discurso centrado en la llamada 'Paradoja Europea'.

Vázquez abrió su intervención desde la humildad intelectual, recordando que "si puedo ver más lejos es porque estoy sentado sobre los hombros de gigantes", una metáfora que, a su juicio, explica tanto el avance de la ciencia como la responsabilidad de las generaciones actuales. A partir de ahí, planteó una reflexión de fondo: la dificultad histórica de Europa para convertir su excelencia científica en liderazgo tecnológico y económico.

"Europa inventó la ciencia moderna y la universidad, pero el siglo XX desplazó el centro de gravedad de la innovación industrial lejos del continente que la había alumbrado", recordó, citando a Hobsbawm. Una realidad que ya fue identificada por la Comisión Europea en 1995 y que sigue vigente: una elevada producción científica no garantiza competitividad industrial.

No estamos en estos momentos con capacidad de liderar, pero sí de entender que disponemos de todos los elementos que nos permitan competir

El consejero subrayó que Europa genera alrededor del 30% de las publicaciones científicas mundiales con solo el 9% de la población, pero alertó de que publicar mucho no siempre equivale a publicar mejor. En este sentido, criticó los efectos perversos del "publish or perish" y advirtió de que "la excelencia es cada vez más difícil de detectar", en un contexto de fragmentación de resultados y baja influencia internacional frente a otros países.

Aun así, insistió en que el problema no es la ciencia, sino la capacidad de absorberla. "La principal debilidad no radica tanto en la excelencia científica como en la limitada capacidad del sistema europeo para transformar ese conocimiento en productos, empresas y tecnologías con la escala necesaria para competir", afirmó.

Como ejemplo, citó el descubrimiento europeo de la magnetorresistencia gigante, clave para la revolución digital, cuyos beneficios industriales acabaron concentrándose fuera de Europa. "Investigación de excelencia europea transformada en productos de excelencia en otro continente", resumió.

Juan María Vázquez antes de iniciarse la Sesión Solemne conjunta de Apertura del Consejo de Academias y de la Academia de Ciencias de la Región de Murcia. / Juan Carlos Caval

Vázquez alertó también del avance de China, que ya concentra casi la mitad de las solicitudes de patentes mundiales, y recordó que "las patentes no son solo un indicador de innovación, sino un indicador económico, de poder". En este contexto, lamentó que "mientras Europa financia la mejor ciencia del mundo, el valor económico de esa ciencia se materializa, en muchos casos, fuera de Europa".

El consejero citó el informe Draghi para advertir de que Europa "no puede permitirse ser un laboratorio brillante cuyos resultados acaban creando empleo e innovación en otros continentes", y reclamó reformas estructurales para reducir la fragmentación de mercados, mejorar la financiación, simplificar la burocracia y reforzar la colaboración entre universidades e industria.

La reflexión se amplió al impacto de la inteligencia artificial y la computación cuántica, ámbitos en los que Europa se juega su posición futura. En este punto, destacó la Misión Génesis impulsada por el científico español Darío Gil, que permitirá "multiplicar incluso por 1.000 la velocidad del descubrimiento científico".

Silenciemos el ruido externo y actuemos como si nuestra vida dependiera de nuestra capacidad de ejecución, porque así es

En la recta final, Vázquez puso el foco en la Región de Murcia, que presentó como un territorio capaz de acortar la brecha entre ciencia y competitividad. Destacó que la producción científica regional supera el 5% del total nacional y que sectores como el agroalimentario sitúan a Murcia como "referente internacional".

El dinamismo del ecosistema innovador, el crecimiento del 44% de las startups en 2025 y programas como Caetra o el futuro centro de chips ciberseguros evidencian, a su juicio, que la Región está "abordando de forma directa las causas estructurales de la paradoja europea".

"Europa no está hoy en condiciones de liderar, pero sí de entender que dispone de todos los elementos para competir", concluyó el consejero, antes de cerrar con una llamada a la acción: "Silenciemos el ruido externo y actuemos como si nuestra vida dependiera de nuestra capacidad de ejecución, porque así es".