Temporal
Casi 400 incidencias por viento en la Región de Murcia en una sola jornada
Hasta las nueve de la noche, emergencias ha gestionado 488 llamadas por obstáculos en la vía pública y caída de objetos en un episodio que sigue activo
El episodio de viento y fenómenos costeros que afecta este martes a la Región de Murcia ha generado una intensa actividad para los servicios de emergencia. El Centro de Coordinación de Emergencias 122 ha gestionado hasta las 21.00 horas un total de 488 llamadas, correspondientes a 394 asuntos, relacionados principalmente con obstáculos en la vía pública y caídas de objetos, en un episodio que continúa activo.
Según el balance facilitado por el 112, en las últimas dos horas se han recibido 17 nuevas llamadas, lo que indica que, aunque la intensidad ha disminuido ligeramente, las incidencias siguen produciéndose en distintos puntos de la comunidad.
Principales tipos de incidencias
La mayoría de los avisos están vinculados a los efectos directos del viento sobre el mobiliario urbano y elementos estructurales. En concreto:
- 240 incidencias por obstáculos en la vía pública, como ramas, árboles, señales o elementos desprendidos.
- 101 avisos por derrumbes y caídas de objetos, incluyendo cornisas, vallados, carteles y otros elementos susceptibles de desprendimiento.
Municipios más afectados
Por municipios, la mayor carga de incidencias se ha concentrado en las principales áreas urbanas:
- Murcia, con 172 llamadas, encabeza el listado.
- Cartagena, con 62 avisos.
- Molina de Segura, con 47 llamadas.
Les siguen otros municipios como Jumilla, Yecla, Lorca, San Javier, San Pedro del Pinatar y Los Alcázares, con registros menores pero constantes a lo largo de la jornada, lo que refleja un impacto generalizado del episodio de viento en gran parte del territorio regional.
