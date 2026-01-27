Los okupas no podrán acceder a una vivienda asequible en la Región de Murcia

Los modelos de vivienda compartida 'coliving' y el 'cohousing' no están incluidos en el texto del Anteproyecto de Ley de Vivienda Asequible de la Región de Murcia, como sí aparecían en el decreto. Se trata de una exigencia del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea Regional. Su portavoz, José Ángel Antelo, se reunió este martes con el consejero de Fomento e Infraestructuras de la Comunidad, Jorge García Montoro, iniciando así una ronda de consultas con los diferentes grupos de la Cámara para darles a conocer la iniciativa del Gobierno regional y recibir aportaciones.

Entre las principales novedades, el anteproyecto de ley incluye medidas contra la ocupación ilegal. Por ejemplo, la persona adquiriente o arrendataria de una vivienda asequible no puede haber sido condenada mediante sentencia firme por allanamiento de morada o usurpación de vivienda o sancionada mediante resolución administrativa firme en los últimos diez años.

Otra de las novedades es la creación del Proyecto Unificado Residencial, una nueva figura que unifica en un solo procedimiento toda la tramitación necesaria para desarrollar un nuevo ámbito residencial, integrando planeamiento, gestión del suelo y evaluación ambiental simplificada. Esta medida permitirá realizar de forma simultánea los procedimientos lo que acortará considerablemente los plazos para llevar a cabo los desarrollos urbanísticos.

El objetivo de la futura ley es facilitar la construcción de 25.000 viviendas en los próximos años, destinadas sobre todo a jóvenes. García Montoro considera esencial "alcanzar un acuerdo político" para aprobar esta ley, cuya finalidad es también poner en marcha un paquete de medidas que faciliten el aumento de la oferta, la reducción de plazos administrativos y la movilización de suelo residencial.

El portavoz de Vox en la Asamblea, José Ángel Antelo, afirmó en una rueda de prensa posterior a la reunión que "la peor vivienda es la que no se construye", y lamentó que este diálogo no se haya producido "hace meses, cuando se trajo el decreto a la Asamblea Regional". "Ya lo dijimos entonces y lo volvemos a repetir ahora: donde está el coliving y donde está el cohousing no está Vox", sentenció.

Todo lo que Vox lleva diciendo desde hace mucho tiempo parece que ahora el PP empieza a aceptar José Ángel Antelo — Portavoz Vox Asamblea

Vox también pide que suelos con uso hotelero puedan destinarse también a la construcción de viviendas, tanto de protección oficial como de vivienda libre. También defiende bajar impuestos, aumentar las primas de edificabilidad y abaratar costes, con el objetivo de incrementar la oferta y facilitar el acceso a una vivienda en propiedad, especialmente a los jóvenes.

En este contexto, Antelo remarcó que la formación de Santiago Abascal "quiere una España de propietarios, frente a un modelo que condena a los jóvenes a vivir eternamente de alquiler o en soluciones precarias, sin estabilidad ni futuro".

Tras estudiar el texto del anteproyecto, terminó reconociendo que "todo lo que Vox lleva diciendo desde hace mucho tiempo parece que ahora el PP empieza a aceptar".