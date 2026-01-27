El viento podría alcanzar este miércoles los 100 kilómetros por hora en varias zonas de la Región de Murcia

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha actualizado los avisos por fenómenos meteorológicos adversos para este miércoles en la Región de Murcia, con especial incidencia del viento y el temporal marítimo. El organismo estatal mantiene activado el nivel naranja en varias zonas del interior y en todo el litoral regional, donde se prevén rachas que podrían alcanzar puntualmente los 100 kilómetros por hora y un fuerte oleaje.

En concreto, el aviso naranja por viento afecta al Altiplano, el Noroeste y al Valle del Guadalentín, así como a los municipios de Lorca y Águilas, entre las 12.00 y las 21.00 horas. En estas áreas se esperan rachas de hasta 90 kilómetros por hora, con posibilidad de superar de forma puntual los 100.

Meteorología espera para mañana miércoles rachas de viento de hasta 100 km/h en la Región de Murcia / Aemet

Asimismo, la Aemet ha activado el nivel naranja por fenómenos costeros en todo el litoral de la Región de Murcia desde las 8.00 hasta las 18.00 horas. Se prevé viento del oeste con intensidades de entre 65 y 90 kilómetros por hora, fuerza 8 a 9 en la escala Beaufort, con intervalos ocasionales de fuerza 10, además de oleaje de entre cuatro y seis metros.

Se esperan olas entre los cuatro y los seis metros en la costa de la Región

Además de estos avisos, permanecerán activos varios avisos de nivel amarillo por viento en distintas comarcas. En el Altiplano, el Noroeste y el Valle del Guadalentín, así como en Lorca y Águilas, se esperan rachas de hasta 70 kilómetros por hora desde las 10.00 horas y hasta la medianoche, ya entrada la jornada del jueves.

En la Vega del Segura, el aviso se mantendrá entre las 10.00 y las 21.00 horas, prolongándose hasta las 00.00 horas, mientras que en el Campo de Cartagena y Mazarrón estará activo entre las 10.00 y las 15.00 horas. En el Noroeste, el aviso amarillo volverá a activarse entre las 21.00 y las 00.00 horas.

En cuanto al litoral, tras el aviso naranja, se mantendrá el nivel amarillo por fenómenos costeros entre las 18.00 y las 00.00 horas, con oleaje del suroeste de hasta tres metros.

Noticias relacionadas

Lluvias débiles en el interior

La previsión meteorológica para este miércoles en la Región de Murcia apunta a cielos nubosos, con precipitaciones débiles a moderadas, menos probables en zonas costeras. Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios o en ligero descenso, mientras que las máximas subirán en Cartagena y permanecerán sin cambios o bajarán ligeramente en el resto de la Región. Los vientos soplarán de moderados a fuertes, con rachas muy fuertes generalizadas.