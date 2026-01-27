Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Usuarios de trenes, atención: con los retrasos frecuentes pueden devolverte hasta el 50% del billete

Desde comidas hasta alojamiento: estos son tus derechos si tu tren se demora, según Consumur

Imagen de archivo de viajeros esperando en Madrid cuando descarriló un tren en el túnel entre las estaciones de Atocha y Chamartín.

Imagen de archivo de viajeros esperando en Madrid cuando descarriló un tren en el túnel entre las estaciones de Atocha y Chamartín. / Carlos Luján / Europa Press

Marco Gil

Los retrasos en los trenes españoles, desafortunadamente, están volviendo a ser noticia. Sobre todo, viniendo de una semana trágica en la que se han registrado varios accidentes de tren en Córdoba, el más grave, dejando 45 muertos, el de Barcelona, con un fallecido, y en Cartagena, con seis heridos.

Los usuarios del sector ferroviario deben saber que no tienen por qué resignarse a esperar su transporte: pueden reclamar. La Asociación de Consumidores y Usuarios en Red (Consumur) advierte que, ante las demoras superiores a una hora, los pasajeros pueden exigir indemnizaciones económicas y asistencia, según la normativa europea.

Cómo se aplican las indemnizaciones si tu tren llega tarde

Los viajeros tienen derecho a percibir compensaciones económicas si el tren llegar tardes: es un hecho. Así lo recoge el Reglamento (UE) 2021/782, aprobado por el Parlamento Europeo y el Consejo en abril de 2021 (artículo 19). En concreto, las indemnizaciones se aplican de la siguiente forma:

Un tren de Avlo en la Estación de Murcia.

Un tren de Avlo en la Estación de Murcia. / Edu Botella - Europa Press

  • Retrasos entre 60 y 119 minutos: compensación del 25% del precio del billete.
  • Retrasos iguales o superiores a 120 minutos: compensación del 50% del precio del billete.

No toda la penalización a la empresa ferroviaria se traduce en dinero, sino que también se garantiza asistencia durante la espera, según la normativa europea, con comidas y bebidas en la estación o en el tren, además de alojamiento en caso de pernoctar y transporte entre la estación y el lugar de alojamiento (siempre que sea razonable).

Al mismo tiempo, debes saber que si el servicio de tren se interrumpe, las empresas deben ofrecer alternativas de transporte lo antes posible para que los viajeros puedan seguir con su viaje.

Retrasos de hasta media hora en trenes de Murcia

Un ejemplo palpable de estas situaciones fue el tren de Cercanías Alicante - Murcia, que el pasado lunes, 19 de enero, llegó con 30 minutos de retraso y estuvo detenido cerca de Orihuela. La demora generó malestar entre los pasajeros, que según explica Consumur, no recibieron información sobre la causa del retraso.

La organización recuerda que estos retrasos "no son situaciones nuevas ni excepcionales". De hecho, en 2023 impulsó "una campaña de recogida de firmas a través de la cual se recabaron más de 500, para pedir soluciones a las principales quejas de los usuarios, entre las que se encontraba precisamente la falta de información".

Si te encuentras en una situación parecida o eres pajero habitual de trenes, tienes que saber cómo reclamar o recibir asistencia. No permitas que un retraso te haga perder tiempo o dinero. La asociación pone a disposición del usuario, los siguientes contactos:

  • Teléfono de Atención al Consumidor: 968 22 30 82
  • Página web: www.consumur.org

TEMAS

