La tasa de paro cae al 11% en la Región de Murcia

El número de desempleados bajó en el cuarto trimestre de 2025 en 15.500 personas en la Región, hasta 88.400, lo que dejó la tasa de paro en el 11,06%.

La ocupación aumentó en 10.700 personas en el cuarto trimestre del año pasado, con lo que el total de ocupados alcanzó los 711.500, lo que supone un incremento del 1,52% respecto al trimestre anterior, frente al avance del 0,34% registrado en el conjunto de España, según la Encuesta de Población Activa (EPA) difundida por el INE.

Aunque el descenso trimestral del desempleo fue más acusado que a nivel nacional —donde cayó en 136.100 personas—, la tasa murciana se mantiene por encima de la media de España, que se situó en el 9,93%.

La ocupación en Murcia aumentó en 39.600 personas en los últimos 12 meses, un alza del 5,89%, más del doble del crecimiento medio nacional del 2,77%.

En paralelo, el paro descendió en 15.500 personas respecto al mismo trimestre de 2024, con una caída del 14,91%, muy superior al retroceso del 4,56% registrado en el conjunto del país.

La población activa en la Región se situó en 800.000 personas, tras descender en 4.800 en el trimestre, lo que dejó la tasa de actividad en el 60,28%, por encima de la media nacional del 58,94%.

Por sexo, el paro afecta más a las mujeres en Murcia. La tasa de desempleo femenina se situó en el 12,97%, frente al 9,53% de los hombres. Aun así, ambas se mueven por encima de las medias nacionales respectivas (11,24% en mujeres y 8,76% en hombres).