El restaurante Juan Mari cierra sus puertas tras casi 40 años como referente de la alta cocina murciana

El restaurante Juan Mari, uno de los grandes referentes de la alta cocina en la Región de Murcia y emblema gastronómico de San Pedro del Pinatar, cerrará definitivamente sus puertas el próximo 31 de enero, poniendo fin a casi cuatro décadas de trayectoria marcadas por la excelencia, el arraigo al producto local y el cariño de varias generaciones de clientes. El cierre responde a la jubilación de sus fundadores, Juan Serrano y María Reyes, que han decidido retirarse tras una vida dedicada por completo a la restauración.

Con motivo de este adiós, el alcalde de San Pedro del Pinatar, Pedro Javier Sánchez Aznar, ha querido rendir un homenaje público a la familia Serrano Reyes, entregándoles una placa conmemorativa que ya luce en la fachada del establecimiento. Un gesto con el que el municipio expresa su agradecimiento a quienes han logrado situar a San Pedro en el mapa de la alta cocina regional y nacional.

Durante el acto, el regidor subrayó que Juan Mari "no ha sido solo un referente culinario de puertas para afuera, sino un lugar muy querido dentro del pueblo", escenario de celebraciones familiares, encuentros y momentos importantes para los vecinos durante este tiempo. "Este restaurante es historia viva de San Pedro del Pinatar", afirmó Sánchez Aznar, que agradeció a la familia su compromiso, su saber hacer y la pasión por la gastronomía que han convertido a Juan Mari en sinónimo de calidad y prestigio.

Fundado hace casi cuarenta años y ubicado en la céntrica calle Emilio Castelar, cerca del entorno natural de las Salinas, Juan Mari ha construido una propuesta basada en el respeto al producto del entorno: pescados directos de lonja, verduras de temporada, carnes seleccionadas y arroces que se han convertido en seña de identidad. Todo ello en un espacio íntimo, de ambiente familiar y cuidado al detalle.

El reconocimiento a esta trayectoria ha sido constante. El restaurante ha sido recomendado durante ocho años consecutivos por la Guía Michelin, que además le otorgó el distintivo Bib Gourmand en 2016 y 2017, y ha figurado de forma destacada en las guías Repsol y Campsa. A ello se suma el respaldo del público, con más de un millar de reseñas en Google y una valoración media de 4,5 sobre 5.

Carta de despedida

En sus últimas semanas de actividad, Juan Mari ha querido despedirse fiel a su espíritu con una carta especial titulada 'La última y nos vamos', que ha colgado el cartel de completo hasta el cierre. Platos emblemáticos como el carpaccio de alcachofas con crujiente de ibérico, el rodaballo con patatas a lo pobre o sus arroces de temporada (entre ellos el de presa ibérica, manzana y queso Ruperto) han vuelto a atraer a comensales llegados de distintos puntos de la Región y de fuera de ella.

Tanto Juan Serrano como su hija Yolanda han agradecido públicamente las innumerables muestras de cariño recibidas desde que se anunció el cierre. Un reconocimiento que, según señalaron, resume el vínculo especial que el restaurante ha mantenido con sus clientes y con los vecinos de San Pedro del Pinatar a lo largo de toda su historia.

El próximo 31 de enero bajará la persiana un restaurante, pero permanecerá el legado de Juan Mari: el de una casa que convirtió la cocina honesta y el producto del Mar Menor en alta gastronomía y en parte inseparable de la memoria colectiva del municipio.