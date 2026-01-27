Este es el estado de las reservas de los pantanos de la cuenca del Segura

Los embalses de la cuenca del Segura almacenan actualmente 308 hectómetros cúbicos de agua, lo que supone un incremento de cuatro hectómetros cúbicos respecto a la semana pasada, según los últimos datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

Pese a esta leve mejoría, las reservas siguen por debajo de los valores habituales para estas fechas. En concreto, los pantanos del Segura cuentan con 26 hectómetros cúbicos menos que la media histórica de la época, situada en 334, aunque superan en 71 hectómetros cúbicos el volumen registrado en el mismo periodo del año anterior. Con estas cifras, la cuenca se encuentra al 27% de su capacidad total, una de las más bajas del país.

Resto de embalses en España

En el conjunto de España, la reserva hídrica asciende a 33.190 hectómetros cúbicos, lo que equivale al 59,2% de la capacidad total de los embalses. En la última semana, las reservas han aumentado en 1.135 hectómetros cúbicos, un 2% más, gracias al episodio generalizado de precipitaciones registrado en la Península.

De hecho, todas las cuencas superan el 50% de su capacidad, salvo dos. Destaca especialmente la evolución de las cuencas internas de Cataluña, que han pasado en apenas una semana del 84,9% al 90,7% tras el impacto de las borrascas ‘Ingrid’ y ‘Joseph’, responsables de intensas lluvias en la comunidad.

A nivel nacional, los embalses se sitúan cinco puntos por encima del nivel registrado en estas mismas fechas de 2025, cuando alcanzaban el 54,2% y almacenaban 30.430 hectómetros cúbicos. También superan en 7,3 puntos la media de la última década, que se situaba en el 51,9%, con 29.108 hectómetros cúbicos.

Las lluvias de la última semana han sido especialmente significativas en Girona, donde el aeropuerto registró el mayor acumulado, con 124,7 litros por metro cuadrado. Por vertientes, la atlántica y la mediterránea presentan niveles muy similares, con un 59,2% y un 59,1% de ocupación, respectivamente.

Por demarcaciones hidrográficas, el Cantábrico Oriental alcanza el 82,2% de su capacidad; el Cantábrico Occidental, el 60%; Miño-Sil, el 62,2%; Galicia Costa, el 75,7%; cuencas internas del País Vasco, el 85,7%; Duero, el 56,1%; Tajo, el 62%; Guadiana, el 63,6%; Tinto, Odiel y Piedras, el 93,4%; Guadalete-Barbate, el 58,2%; Cuenca Mediterránea Andaluza, el 54,4%; Júcar, el 53%; Ebro, el 64%; y las cuencas internas de Cataluña, el 90,7%. Por debajo del umbral del 50% se sitúan únicamente el Guadalquivir, con un 49,7%, y el Segura, con el 27%.