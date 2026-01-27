La Región de Murcia reivindica su cocina de raíces en Madrid Fusión

La Región de Murcia está exhibiendo en la XXIV edición de Madrid Fusión todo el potencial de sus productos, su cultura gastronómica y sus profesionales, una presencia que supone "ilusión y orgullo", según ha destacado la consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, que ha asistido este martes a la ponencia estrella de la delegación regional bajo el sello ‘1.001 Sabores’.

La sesión inaugural de la mañana en el auditorio principal del congreso corrió a cargo del chef con Estrella Michelin Alejandro Ibáñez, del restaurante Barahonda de Yecla, con la ponencia titulada 'Cocinando memoria y tiempo'. El cocinero propuso un viaje a las raíces de la cocina regional, recuperando sabores y productos tradicionales para reinterpretarlos desde la alta cocina, tomando como base el recetario heredado de generaciones anteriores. Además, Ibáñez opta al galardón de ‘Cocinero Revelación’, que se fallará mañana miércoles en el marco del certamen.

La delegación murciana apuesta por la tradición reinterpretada desde la alta cocina

La agenda murciana en Madrid Fusión se completa hoy con la participación del pastelero Diego Pagán, de Artesanos San Ramón, de Fuente Álamo, que presenta en el Escenario Pastry la ponencia 'Panes secos', una reflexión sobre el oficio, la experiencia y el valor gastronómico de este producto. Asimismo, la Región ha estado representada en el Campeonato Oficial Hostelería de España-Tapas y Pinchos por el cocinero Salvador Fernández, del restaurante Casa Borrego de Bullas, con su propuesta 'Todo al grana'.

A estas intervenciones se suma la del chef Pedro Buitrago, del restaurante Tándem de Murcia, que participó ayer en el Escenario Experience con la ponencia 'Cocina de recuerdo y mercado', una propuesta basada en recetas tradicionales y sabores de la infancia para construir un relato culinario marcado por la emoción y la memoria.

Carmen Conesa puso en valor el trabajo de la delegación regional, que cuenta con el estand de ‘1.001 Sabores Región de Murcia’, escenario de 34 showcookings protagonizados por cocineros y pasteleros adheridos a este sello gastronómico. La consejera subrayó que la Región se ha consolidado “por derecho propio” como un destino imprescindible para los amantes de la gastronomía y para quienes buscan experiencias culinarias únicas y memorables.

El chef Alejandro Ibáñez, del restaurante Barahonda de Yecla, opta al galardón de ‘Cocinero Revelación'

La Región suma seis Estrellas Michelin

Actualmente, la Región de Murcia suma seis Estrellas Michelin repartidas en cinco establecimientos: dos para Pablo González, del restaurante La Cabaña Buenavista (Murcia); una para María Gómez, de Magoga (Cartagena); Juan Guillamón, de Almo (Murcia); Marco Antonio Iniesta, de Frases (Murcia); y el recientemente distinguido Alejandro Ibáñez, de Barahonda (Yecla).

A este reconocimiento se añaden 26 Soles Repsol y 102 Soletes distribuidos entre bares, cafeterías, restaurantes, terrazas, heladerías y vinotecas.

Apuesta por la internacionalización de la gastronomía murciana

Con el objetivo de reforzar este posicionamiento, el Gobierno regional impulsará este año la proyección de la marca ‘1.001 Sabores Región de Murcia’ en los principales foros turísticos y gastronómicos y pondrá en marcha un nuevo Plan de Internacionalización de la Gastronomía.

Entre las iniciativas previstas figura también la celebración del III Campus Gastronómico de Talento Joven, que reunirá a alumnado de las escuelas de hostelería más relevantes de España junto a mentores senior y junior de primer nivel del panorama gastronómico nacional.