El PSOE carga contra el PP por bloquear la subida de las pensiones "mientras López Miras despilfarra fondos públicos"

El PSOE de la Región de Murcia reforzó este martes su ofensiva contra el Partido Popular por su voto en contra de la revalorización de las pensiones. Su portavoz autonómica, Isabel Gadea, lamentó que "prefieren que un pensionista de Mula, de Yecla o de Cartagena pierda dinero cada mes antes que reconocer que este Gobierno de España sigue protegiendo a la gente". Según sus palabras, "han elegido el bloqueo como arma de destrucción masiva contra el bolsillo de los españoles y, en este caso, de los murcianos".

Después de que su secretario general, Francisco Lucas, exigiera a López Miras que diera la orden a los diputados 'populares' del Congreso de la Región de que votaran a favor del decreto ómnibus, Gadea denunció que "el PP, una vez más, vuelve a traicionar a los 268.628 pensionistas de esta región", puesto que estará diciendo 'no' a que la pensión media de jubilación ascienda hasta los 1.400 euros al mes.

Una mujer que recibe la pensión mínima dejará de cobrar mil euros más al año sin esta revalorización

La portavoz enumeró varios ejemplos de personas a las que afectará que no se apruebe la medida: "Si hablamos de las pensiones mínimas, para una viuda del barrio de Santa María de Gracia, el 'no' del PP se traduce en decirle a esta mujer que no quiere que cobre esos 1.000 euros más al año que le corresponden por ley. Porque la subida de las mínimas con este decreto es del 11,4%. Si hablamos de la brecha de género, este decreto incluye el complemento de brecha de género de 37 euros por hijo al mes. El Partido Popular está votando para que las madres murcianas, en este caso, que ya han hecho sacrificio a lo largo de toda su vida, no reciban ese dinero extra en su bolsillo. Si hablamos de justicia social, subir las pensiones un 2,7% con carácter general no es un regalo; es cumplir con la ley y con la dignidad de quienes levantaron esta región".

Recalca que el "castigo del Partido Popular" no solo afecta a las pensiones, sino también a la prórroga del bono social

Desde el PSRM recalcan, además, que el "castigo del Partido Popular" no solo afecta a las pensiones, ya que en el decreto ómnibus se incluye también la prórroga del bono social, que "es la diferencia entre tener la nevera encendida o apagada". En este sentido, consideran que el PP rechaza que los hogares vulnerables mantengan descuentos de hasta el 57,5% en su factura. "Votan en contra también de que se prohíba el corte en los suministros básicos. Esto, en definitiva, es crueldad política".

"Es preferir que una familia pase frío en Bullas o en Caravaca con tal de que el Gobierno de España no pueda sacar hoy adelante sus medidas. Esto es muy curioso. Mientras el gobierno regional de López Miras despilfarra fondos públicos, les dice a los pensionistas 'no' a su revalorización y no por criterio propio, sino porque aquí se hace lo que manda el señor Feijóo", sentenció Gadea.

Desde el PSRM piden al Partido Popular "que rectifique, que deje de mirar sus intereses electoralistas y empiece a mirar a la cara a los pensionistas de la Región de Murcia".

El PP les acusa de usar a los pensionistas "como rehenes"

Para la portavoz del PPRM Miriam Guardiola, sin embargo, el PSOE "utiliza a los pensionistas como rehenes para sacar adelante las exigencias de sus socios independentistas".

"Pedro Sánchez mete en el mismo decreto medidas que nada tienen que ver con el bienestar de los ciudadanos, sino para mantenerse en el poder, pactadas con los separatistas, Bildu y la izquierda radical, pero no vamos a consentir este chantaje", advirtió la también diputada nacional.

Entre las medidas que se incluyen en el decreto y que recaban menos consenso, está la suspensión de los desahucios por impagos del alquiler a las familias vulnerables sin una alternativa habitacional. Asimismo, en otro decreto también se vota la prórroga de las bonificaciones vigentes al transporte.

"Ofrecemos nuestros votos para que el Partido Socialista nos plantee una alternativa exclusiva de subida de las pensiones, pero no para garantizarle a Sánchez unos días más en la Moncloa", agregó Guardiola.