Pagaste por una baliza V-16 legal en Murcia y ahora podría ser inútil: multas y reclamaciones a la vista

Miles de conductores en España, y por extensión en la Región de Murcia, podrían estar en aprietos sin siquiera saberlo. La nueva baliza V-16, que sustituye a los triángulos de emergencias, ya es obligatoria y la Dirección General de Tráfico (DGT) lo deja bastante claro: si paras por una avería o accidente y no colocas el dispositivo, te van a multar, es la ley.

Aunque el objetivo de esta medida no sea multar, sino "salvar vidas", tal y como afirma el director de Tráfico, Pere Navarro, la amenaza existe y muchos conductores todavía tienen dudas sobre qué modelos son válidos y cómo utilizarlos adecuadamente.

La sanción por no llevar la baliza V-16 homologada

Una baliza V-16 homologada registra unas características muy determinadas. Especialmente útiles en carreteras y autovías con mucho tráfico, el dispositivo cuando funciona correctamente emite una luz amarilla intermitente visible a 360 grados y revela tu ubicación geográfica en tiempo real. Y solo lo hace si el aparato está homologado para la DGT: primera gran duda entre los usuarios.

No llevar la baliza puede costar unos 80 euros. Se trata de la misma sanción que tenía antes no llevar los triángulos (una infracción leve). No obstante, cuidado, porque si tampoco llevas el chaleco reflectante, puedes sumar entre 80 y 200 euros más de multa.

Un hombre sostiene en su mano una baliza de las nuevas que desde el 1 de enero son obligatorias, en la ferretería Parra en Murcia. / Juan Carlos Caval

De acuerdo con los agentes de la Guardia Civil en Murcia, muchos conductores guardan el chaleco en el maletero, con lo cual luego, en caso de una avería, muchos no pueden acceder a él antes de salir del vehículo. De este modo, en el peor de los casos un conductor podría llegar a pagar por la sanción hasta 280 euros al no cumplir ambos obligaciones.

Se compraron como legales y ya no cumplen los requisitos

Aquí llega la parte que más le preocupa a muchos usuarios. Muchas balizas V-16 que se compraron con anterioridad como legales, resulta que ahora no lo son porque no cumplen los nuevos requisitos de la DGT.

Tráfico solo admite dispositivos certificados por laboratorios autorizados como IDIADA o LCOE, que sean capaces de enviar la ubicación del vehículo y señalizar correctamente. Según la asociación de consumidores ThaderConsumo, esta situación genera una falta de conformidad con el producto adquirido: "Cuando el consumidor compra un producto que se presenta como homologado y después se retira esa homologación, tiene derecho a resolver el contrato y a la devolución del importe".

Cómo evitar problemas con la baliza

Para esquivar futuros problemas con la baliza, es recomendable consultar la web de la DGT antes de usarla y comprobar que tu modelo esté homologado y conectado. A su vez, no está de más hacer hincapié en dónde se lleva el chaleco reflectante, es importante tenerlo a mano y no en el maletero.

Si tu baliza ha quedado obsoleta, puedes reclamar, según ThaderConsumo, porque la ley ampara a los consumidores en estos casos. Desde la asociación se deja claro que pedir la devolución del dinero no se trata de ningún capricho, sino que se intenta "proteger tu seguridad como consumidor" y la de tu bolsillo.