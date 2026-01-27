Nace el Consorcio del Campus Mare Nostrum: la alianza para impulsar a UMU y UPCT como motores científicos de la Región

No era ni un día ni "un acto más en la agenda institucional": la firma del convenio para la creación del Consorcio Campus Mare Nostrum marca desde este martes "un hito" en la cooperación universitaria y científica de la Región de Murcia.

Un acuerdo que consolida más de una década de colaboración entre las dos universidades públicas regionales, la Universidad de Murcia (UMU) y la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), para concurrir de manera más flexible y ágil a convocatorias de financiación competitiva -tanto nacionales como europeas-, a planes de transferencia, así como a crear equipos de investigación y organizar programas de formación avanzada y otros proyectos interurniversitarios de I+D+i. Todo ello con el objetivo de transferir a la sociedad el conocimiento que se genere en los laboratorios universitarios y actuando como único interlocutor ante otras administraciones y organismos.

Así lo defendieron los rectores de UPCT y UMU, Mathieu Kessler y José Luján respectivamente, y el presidente regional, Fernando López Miras, durante el acto de la firma plasmada en el Palacio de San Esteban de Murcia.

A través de este nuevo consorcio, se dotará al proyecto nacido en el año 2010 de una estructura más estable y estratégica; con todas las miras puestas en reforzar la investigación, la transferencia de conocimiento y la proyección internacional de todo lo que se hace y se 'descubre' por parte de los científicos y profesionales en ambas instituciones de la Región para que tenga relevancia en el desarrollo social y económico.

El acuerdo permitirá concurrir de forma conjunta a convocatorias, impulsar proyectos científicos y acercar la investigación a la sociedad

"La primera acción en la que utilizaremos esta figura será la participación conjunta en convocatorias de planes de transferencia. Nuestra intención es, junto con otros agentes del sistema científico y del ámbito público-privado de la Región, transferir a la sociedad el conocimiento que se genera en nuestros laboratorios", anunció Kessler durante su intervención.

El fin de "un viaje" iniciado por Cobacho y Faura

Por su parte, Luján destacó que se culminaba "un viaje" y una "travesía" iniciada hace catorce años por los dos equipos rectorales de las universidades capitaneados por José Antonio Cobacho en la UMU y Félix Faura en la UPCT. "No ha habido un momento en la historia en el que las dos universidades hayan trabajado tan de la mano como ahora", añadió.

Por último, López Miras resaltó que la colaboración entre la UMU y la UPCT no solo se ha mantenido desde la creación del Campus Mare Nostrum, "sino que se ha fortalecido, convirtiéndose en un ejemplo de cooperación a través de convenios que pusieron en marcha numerosos proyectos".

Y "hoy renovamos un convenio basado en el conocimiento y la excelencia". Consciente de que la comunidad científica presente en la Región requiere de una mayor proyección internacional -sobre todo en Europa-, así como la consolidación de la masa crítica investigadora y la mejora del sistema de transferencia, el objetivo es que el Campus Mare Nostrum pueda pasar con este nuevo acuerdo de la cooperación a una acción con mayor capacidad de impacto real en la sociedad.

Foto de familia con rectores y autoridades en San Esteban tras la firma del acuerdo. / Ángela Ortiz (CARM)

En este sentido, enumeró que actualmente hay ocho ambiciosos proyectos en proceso de resolución y se va a implantar un grado conjunto UMU-UPCT, entre otros. "Este paso no es fruto de la improvisación: se han incrementado los proyectos de colaboración, ha mejorado la visibilidad científica internacional y se ha reforzado la capacidad investigadora", dijo el jefe del Ejecutivo murciano.

Uno de los primeros proyectos que se articulará será la Cátedra del Mar Menor

"El paso del tiempo y la experiencia acumulada han demostrado que era necesario ir más allá: actualizar el marco jurídico y dotar al campus de una estructura estable y sólida. Nuestras universidades públicas son hermanas, no competencia. Juntas han sido capaces de generar masa crítica y transferir conocimiento al tejido productivo regional", expuso.

Asimismo recordó que uno de los proyectos que se articulan dentro de esta importante colaboración entre ambas universidades es la esperada Cátedra del Mar Menor, orientada a formar, investigar y divulgar para aplicar toda la ciencia e investigación en la recuperación de la laguna, "un ejemplo claro de cómo la ciencia y la universidad pueden y deben estar al servicio de los grandes retos regionales", afirmó López Miras.

La 'loa' de Miras a Vázquez: "Es el mejor"

El presidente regional recordó que aquel camino iniciado hace casi tres lustros por los rectores Cobacho y Faura finalizaba este martes con Luján y Kessler. A los cuatro les daba las gracias por su trabajo, ya que sin la participación de todos ellos "no hubiera sido posible" la consecución de este nuevo consorcio, pero también aprovechaba su discurso para aplaudir al "elemento común" de toda esta trayectoria: Juan María Vázquez. "Una persona que creía en el Campus Mare Nostrum, un miembro de la comunidad universitaria, propulsor, impulsor de este Campus y que 15 años después sigue estando al servicio ya no solo de las universidades en particular, sino de la sociedad en general".

"Con alguna cana más, pero con mucho más conocimiento y experiencia, el catedrático y consejero de Universidades Juan María Vázquez sigue trabajando por ese Campus Mare Nostrum, por las universidades públicas, el sistema universitario de la Región y, sobre todo, por el desarrollo y el progreso de esta Región. Es importantísimo contar siempre con los mejores, pero créanme que hoy en día, si es en política, es mucho más importante. Y yo tengo la suerte de contar en Universidades con el mejor. No es mi suerte, es la suerte de la Región de Murcia", expresó Miras a su "consejero y amigo".