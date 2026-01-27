La mascarilla dejará de ser obligatoria en centros sanitarios de la Región a partir del jueves

El uso obligatorio de mascarilla en hospitales, centros de salud, dispositivos de Salud Mental, consultorios y servicios de urgencias de Atención Primaria de la Región de Murcia dejará de ser obligatoria este el jueves, según ha anunciado hoy la Consejería de Salud.

La medida se adopta ante la baja intensidad epidémica de las infecciones respiratorias agudas (IRA), que se mantiene desde la semana 52.

El último informe epidemiológico refleja un descenso global de la incidencia de IRA del 7,6% en una semana. Por patologías, la gripe cae un 40,9%, el Covid-19 un 16,7% y la bronquitis/bronquiolitis un 7,9%.

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, recordó que “todas las decisiones en torno a la obligatoriedad de la mascarilla se han adoptado siempre en base al criterio de los técnicos para proteger a la población, especialmente a los más vulnerables”.

En este sentido, incidió en que “aunque ya no sea obligatoria, es recomendable su uso cuando presentemos síntomas de infección de las vías respiratorias y cuando estemos en compañía de pacientes vulnerables como personas mayores, niños o pacientes inmunodeprimidos”. Pedreño quiso, además, agradecer a la población “su comportamiento ejemplar y su compresión ante estas medidas”.

Desde la Consejería Salud se incide en que los principales mecanismos para la transferencia de estas infecciones son la transmisión por contacto directo con personas infectadas (gotas y la transmisión aérea) o de forma indirecta mediante objetos y superficies contaminadas, por lo que insiste en la importancia del lavado de manos frecuente.

La obligatoriedad del uso de la mascarilla entró en vigor el 9 de diciembre ante el aumento de las IRA en la Región de Murcia, y se fue prorrogando hasta el 28 de enero.