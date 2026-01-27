El Gobierno regional reivindica la ciencia como motor de innovación y desarrollo en Europa

El Gobierno regional destacó este martes la solidez del sistema científico europeo y la necesidad de avanzar en su transformación en innovación, industria y progreso económico durante la inauguración del curso del Consejo de Academias de la Región de Murcia. El acto estuvo presidido por el consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, quien pronunció además el discurso inaugural en su condición de académico, en una sesión centrada en el papel de la ciencia como motor del desarrollo económico, social e industrial.

En su intervención, Vázquez subrayó que "la ciencia europea ha demostrado una capacidad extraordinaria para generar conocimiento de excelencia", aunque advirtió de las dificultades existentes para convertir ese potencial en innovación, competitividad y bienestar para la ciudadanía. En este sentido, señaló como uno de los principales retos actuales el refuerzo de los vínculos entre investigación, industria y sociedad.

La paradoja europea

El consejero reflexionó sobre la conocida como paradoja europea, que pone de manifiesto el contraste entre la fortaleza científica del continente y su limitada capacidad para trasladar los avances al ámbito productivo y tecnológico. "Europa concentra una parte muy relevante de la producción científica mundial, pero una parte sustancial del valor económico asociado a esos avances se genera fuera de su entorno", afirmó.

A su juicio, esta situación no obedece a una carencia de talento ni de excelencia investigadora, sino a factores estructurales como la transferencia del conocimiento, la financiación de la innovación, la dimensión de los mercados o la conexión entre universidades, centros de investigación y empresas. "La ciencia es una condición necesaria, pero no suficiente; debe ir acompañada de un ecosistema capaz de absorber, proteger y escalar ese conocimiento", remarcó.

Las academias, espacios de reflexión

Durante su discurso como académico, Juan María Vázquez puso en valor el papel histórico de las academias como espacios de reflexión, pensamiento crítico y generación de conocimiento, y defendió su contribución al debate público sobre los grandes desafíos científicos y tecnológicos. Asimismo, apeló a la necesidad de fomentar ámbitos de análisis riguroso que ayuden a orientar las políticas públicas hacia modelos más eficaces de innovación y desarrollo.

El consejero abordó también el impacto de las nuevas tecnologías en el avance científico, destacando la convergencia entre inteligencia artificial, computación avanzada y ciencia experimental, un proceso que, según indicó, está transformando la manera de generar conocimiento y acelerando los tiempos de descubrimiento.

Por último, el Gobierno regional reiteró su compromiso con el impulso a la investigación de excelencia, la atracción y retención de talento y el fortalecimiento de la colaboración público-privada como pilares del desarrollo económico y social de la Región de Murcia. Vázquez concluyó defendiendo que "invertir en ciencia es invertir en futuro" y subrayó la necesidad de que el conocimiento generado tenga un impacto real en la sociedad, en un camino en el que ciencia, innovación e industria deben avanzar de forma coordinada para afrontar los retos globales y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.