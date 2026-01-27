El temporal de viento deja más de 150 incidencias y obliga a cerrar instalaciones deportivas en la costa de la Región

El episodio de viento y fenómenos costeros que afecta a la Región de Murcia continúa generando numerosas incidencias. El vendaval ha ocasionado la caída de árboles, toldos, carteles y otros objetos en zonas de la costa de la Región y ha obligado a cerrar instalaciones deportivas, sin que se hayan registrado heridos

Hasta las 20.00 horas de este martes, el Centro de Coordinación de Emergencias 112 ha gestionado un total de 235 llamadas, correspondientes a 169 asuntos relacionados con este temporal, que permanece activo.

La mayor parte de los avisos se han concentrado en las últimas ocho horas, periodo en el que se han registrado 222 llamadas. Entre los principales motivos destacan los obstáculos en la vía pública, con 122 incidencias, y la caída de objetos, con 38 avisos. Por municipios, Cartagena ha sido el más afectado, con 122 llamadas atendidas por los servicios de emergencia, seguido del municipio de Murcia, con 43.

Cierre de instalaciones deportivas en Cartagena

El Ayuntamiento de Cartagena mantiene desplegado desde esta tarde a personal municipal de distintos servicios para atender cerca de 40 incidencias en la vía pública provocadas por las fuertes rachas de viento registradas en el municipio. Las actuaciones se han concentrado tanto en el casco urbano como en zonas del litoral, con afecciones en calzadas, plazas peatonales y carriles bici, sin que se hayan producido daños personales de consideración.

Efectivos de la Policía Local y del Servicio de Bomberos, junto a trabajadores de las áreas de Jardines y Alumbrado Público, han intervenido en la retirada de ramas y árboles caídos, desprendimientos, incidencias en luminarias, obstáculos en la calzada, así como en la caída de toldos y cartelería, entre otros elementos.

Ante el aviso amarillo por viento y el nivel naranja por fenómenos costeros activados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) hasta el próximo jueves, el Consistorio ha adoptado diversas medidas preventivas. Entre ellas, el balizamiento del entorno de árboles de gran porte y el cierre de parques con vallado perimetral, además de mantener informada a la población a través de redes sociales, cartelería electrónica y la web municipal.

Asimismo, el Área de Deportes decretó el cierre de varias instalaciones deportivas, entre ellas el campo municipal de fútbol de Ciudad Jardín. Esta decisión, consensuada con los clubes, evitó daños personales tras el colapso de una pérgola del graderío en dicha instalación. El concejal de Deportes, José Martínez, se desplazó al lugar para valorar la situación junto a efectivos del Servicio de Bomberos.

Bomberos examinan el estado de la pérgola del campo de fútbol Ciudad Jardín en Cartagena / AYUNTAMIENTO CARTAGENA

En Los Alcazares se ha balizado la Plaza Sol, junto a un colegio, por caída de árboles a la calzada que obstaculizaban la circulación, por lo que se ha pedido a los conductores y peatones que eviten circular y transitar por la zona, según el 112.

El temporal de viento ha provocado también incidencias en el municipio de Águilas. Según datos del Centro de Coordinación de Emergencias 112, en esta localidad se han registrado hasta once avisos relacionados con las fuertes rachas de viento. Entre los sucesos más destacados, el fuerte temporal ha arrancado la terraza de la churrería de Los Jardines, que ha salido despedida hasta la acera contraria, generando momentos de tensión entre vecinos y transeúntes.

El Servicio de Emergencias también ha informado de la caída de un árbol derribado por el viento en la carretera RM-423 Fortuna-Murcia, a la altura de Coto Cuadros (Murcia), lo que ha obstaculizado la circulación.

Consejos preventivos

El Ayuntamiento de Cartagena ha difundido una serie de recomendaciones ante el episodio de viento y fenómenos costeros que afecta al municipio. Entre ellas, se pide a la población que se aleje de playas, malecones, espigones y zonas próximas a la línea de costa, así como que evite salir a navegar y revise los amarres de las embarcaciones.

El Consistorio aconseja también no estacionar vehículos en áreas expuestas al oleaje, como el Muelle de la Curra o el espigón de la bocana de Cabo de Palos, y retirar de fachadas y balcones elementos susceptibles de ser desplazados por el viento, como macetas, toldos o persianas. Asimismo, se recomienda extremar la precaución al transitar cerca de muros o zonas arboladas y conducir con especial cuidado, reduciendo la velocidad ante posibles obstáculos en la calzada.

Por último, el Ayuntamiento insta a limitar los desplazamientos y, siempre que sea posible, permanecer en casa hasta que remita el episodio meteorológico adverso.