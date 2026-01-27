La DGT alerta a los usuarios de patinetes eléctricos en Murcia: nueva normativa para final de enero con multas de hasta 1.000 euros

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha decidido poner cerco a los usuarios de los patinetes eléctricos en Murcia, que verán como tienen que cumplir con una nueva normativa de cara a finales del mes de enero. Concretamente, será el día 26 cuando se implementarán las medidas respecto a los permisos en el uso de algunos transportes.

En este sentido, todos aquellos cuyo peso supere los 25 kilos y alcancen una velocidad máxima de más de 14 kilómetros por hora, deberán contar con un seguro (sin necesidad de inscribirse en el registro de vehículos), algo que hasta ahora no era necesario, según marca la Ley 5/2025 que termina su período transitorio el 26 de este mismo mes.

Sin embargo, todos aquellos patinetes (y demás Vehículos de Movilidad Personal, VMP) que no alcancen el límite establecido se verán exentos de esta medida.

Pere Navarro, Director General de Tráfico. / El Periódico de Aragón

Además, también se implementará la obligación de llevar la baliza de la polémica, la V16, igual que en el resto de vehículos, pese a las numerosas críticas acumuladas. Lo que no se implementará, finalmente, es la obligatoriedad de registrar los patinetes bajo matrícula, una medida que la DGT terminó descartando porque todavía no existe el contexto para poder llevarlo a cabo, ya que todavía no hay ningún sistema de registro que permite llevar el control.

"Aunque el desarrollo técnico para el registro de los VMP está ya concluido, actualmente se está tramitando el Real Decreto que dará cobertura jurídica a la inscripción de todas las categorías de los vehículos de movilidad personal", apuntaba Tráfico en un comunicado.

Una vez se aplique la medida, las sanciones previstas para quien incumpla la legislación son de entre 200 y 1.000 euros. El objetivo es que el seguro, a cargo del Consorcio de Compensación de Seguros, sirva como una garantía en caso de accidente con otro vehículo causante de un accidente, aunque no cubriría los daños materiales.

Más allá de todo ello, la DGT también prevé poner en marcha la norma que regula la necesidad de que este tipo de transportes cuenten con un certificado para su uso. En este sentido, no tendrán que sufrir los que adquirieran un patinete antes del 21 de enero de 2024, pues podrán seguir sin certificado hasta 2027, aunque los que lo hayan hecho posteriormente a esa fecha estarán obligados a contar con uno.

La DGT indica que pese a que muchos de los vehículos de este tipo se venden como VMP, no todos cumplen con las características para ser considerado uno de estos, así que anima a los propietarios a comprobar cada caso para no incurrir en un incumplimiento de la ley.