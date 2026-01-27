La desaceleración global apretará pero no ahogará la economía murciana: estas son las previsiones de crecimiento hasta 2027

La desaceleración apretará pero ni ahogará ni lastrará a la Región tanto como a otras comunidades autónomas o al conjunto del país. La economía murciana ha consolidado su dinamismo para el periodo de 2025-2027 pese a la incertidumbre global, según se desprende del informe Predicciones económicas en el trienio 2025-2027, editado por la Cátedra de Competitividad del Colegio de Economistas junto al Campus Mare Nostrum y publicado este martes.

Tras liderar el ranking regional en 2024, según los últimos datos de Contabilidad Regional (CRE) publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el crecimiento de la Región de Murcia para el periodo 2025-2027 ha sido revisado al alza.

Pese a la incertidumbre global, se estima que el Producto Interior Bruto (PIB), en consonancia con otros estudios, habría aumentado un 3% en 2025, cifra "levemente" superior al incremento del PIB español, previéndose un incremento del 2,5% y del 2,3%, respectivamente, en los dos siguientes ejercicios.

Esta evolución está en sintonía con la desaceleración gradual del crecimiento prevista para el conjunto de España por parte de la mayoría de las instituciones nacionales e internacionales.

Desde la perspectiva de la demanda interna, los indicadores ligados al consumo y la inversión muestran un aceptable dinamismo. Por el contrario, desde la vertiente de la demanda externa, fruto de la subida de aranceles y de la apreciación del dólar, los flujos de comercio de bienes muestran claros síntomas de atonía.

El informe ha sido elaborado a partir de las previsiones de crecimiento económico realizadas por el equipo Hispalink Región de Murcia, coordinado por el profesor de la Universidad de Murcia (UMU) José Daniel Buendía.

Según los datos de la Encuesta de Población Activa, el mercado laboral regional sigue evolucionando "favorablemente", si bien de manera "menos intensa".

Por sectores

Se estima que el Valor Añadido Bruto (VAB) agrario de la Región de Murcia ha aumentado un 1,9% en 2025, mientras que, en ausencia de perturbaciones imprevisibles, la previsión para el año 2026 es de una muy leve desaceleración del ritmo de crecimiento hasta situarse en el 1,8%, repuntando hasta el 2,1% en 2027.

Respecto al conjunto de actividades industriales, incluida la energía, tras crecer por encima del 6% en 2024, los economistas esperan una progresiva desaceleración hasta 2027, pero manteniendo aceptables ritmos de crecimiento, superiores a los de la industria nacional en los primeros dos años. En concreto, se estima un aumento real del 3,0% en 2025, que se mantendría en el siguiente ejercicio según la actualización de las previsiones, pasando al 2,2% en el último año de previsión.

En lo que respecta a las actividades de la construcción, en virtud de las estimaciones actuales, mantendrían el ritmo de avance en el siguiente trienio, presentando una tasa media anual del 4,0%, dos décimas más que el promedio español, y confirmándose como el sector más dinámico de la economía regional.

Por último, el comportamiento de las actividades terciarias apunta hacia un suave "aterrizaje" a lo largo de los próximos años. Así, tras crecer un 4,2% real en 2024, entre 2025 y 2027 se prevé un crecimiento medio del 2,5%, algo menor al crecimiento agregado de la Región, pero levemente por encima de su homólogo nacional.

Previsiones de empleo

Tras registrar un incremento en 2024 alrededor del 2%, las actuales previsiones apuntan a un crecimiento medio del empleo en el trienio 2025-2027 próximo al 2,6% en la Región de Murcia (en torno a 18.000 empleos más cada año), frente al 1,9% medio previsto para el conjunto de España. En todo caso, la generación de empleo se iría "desacelerando" desde el 3,2% de 2025, al 2,5% de 2026 y, finalmente, al 2,1% de 2027.

Por sectores, industria y construcción serían los más dinámicos. Servicios generaría empleo al mismo ritmo que el agregado, mientras el empleo del sector primario solo crecería un 1,0% medio anual.

En síntesis, la trayectoria de crecimiento de la economía de la Región de Murcia para el trienio 2025-2027 se caracteriza por un "sólido dinamismo", tanto en términos de PIB como de empleo, pero con tendencia a la "progresiva moderación", manteniéndose en todo caso por encima de las cifras del conjunto español.

El Proyecto Hispalink constituye una línea de investigación en economía aplicada de un conjunto de universidades españolas. Su objetivo es la revisión y mejora permanente del análisis de la situación actual y perspectivas económicas de las regiones españolas.

El equipo de la Región de Murcia está formado por José Daniel Buendía Azorín (coordinador), Miguel Esteban Yago y José Carlos Sánchez de la Vega, profesores de la UMU.