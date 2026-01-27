Ayudas de 3.000 euros a 20 pequeñas empresas de la Región que implantarán el plan de igualdad este año

La Consejería de Política Social, Familias e Igualdad ha puesto en marcha por primera vez una línea de ayudas destinada a impulsar la implantación de planes de igualdad en pequeñas empresas de la Región de Murcia, facilitando que 20 organizaciones de menos de 50 trabajadores desarrollen estas medidas a lo largo de este año.

El Gobierno regional ha concedido subvenciones directas de 3.000 euros por empresa, con una dotación total de 60.000 euros, para fomentar la igualdad real en el ámbito laboral, prevenir la discriminación y el acoso por razón de género y favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar en el tejido empresarial regional.

La consejera de Política Social, Conchita Ruiz, ha visitado un establecimiento de hostelería en Murcia que ha resultado beneficiario de esta subvención, donde ha afirmado que "implicamos a todo el tejido empresarial de la Región con un mismo objetivo, alcanzar la igualdad real también en el ámbito laboral".

"Es necesaria la aportación de todos, por eso agradecemos que cada vez se sumen más organizaciones, como las beneficiarias de las primeras ayudas del Ejecutivo para implantar los planes de igualdad en las empresas pequeñas, porque suman fuerza a ese impulso esencial para transformar la sociedad", ha dicho Ruiz.

"Al disponer de un plan de igualdad, además de ofrecer un espacio seguro, donde prima el respeto y donde se fomenta que hombres y mujeres puedan conciliar su trabajo con su vida, sin barreras, las empresas están transmitiendo a los ciudadanos su compromiso con la igualdad", ha añadido.

La resolución de la convocatoria de estas subvenciones, para que las empresas con una plantilla de entre 10 y 49 trabajadores elaboren e implanten un plan de igualdad, ha sido publicada en la web 'carm.es'.

Estas organizaciones no tienen la obligación legal de implantarlos, pero el Gobierno regional ha concedido subvenciones directas por un importe de 3.000 euros con el fin de promoverlos en el mayor número posible de empresas.

Es la primera vez que el Ejecutivo regional convoca estas subvenciones, dotadas con 60.000 euros de fondos propios, con la finalidad de luchar contra la discriminación por razón de género, prevenir el acoso sexual y facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar.

Estos planes, además de promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual, y por razón de sexo, ordena procedimientos específicos para la prevención, así como para tramitar las denuncias o reclamaciones que puedan presentarse por estos motivos.

Las empresas beneficiarias de estas ayudas deben elaborar su plan de igualdad y ejecutar, al menos, tres de las medidas incluidas antes de que concluya 2026. Cuando los hayan implantado al completo, podrán optar al Distintivo de Igualdad concedido por el Gobierno regional.

Una treintena de empresas ya han obtenido este distintivo que, además de demostrar su responsabilidad social corporativa, les permite mejorar su puntuación al acceder a subvenciones y contratos públicos.