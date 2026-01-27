Asociación
ASSIDO celebrará en Murcia la Gala Solidaria de su 45º Aniversario
El evento, que tendrá lugar el 14 de febrero en Finca Buenavista, conmemorará 45 años de trabajo por las personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual
Rubén Juan Serna
ASSIDO ha presentado esta lunes en su sede de Murcia la Gala del 45º Aniversario, un evento solidario que se celebrará el próximo 14 de febrero, a las 12:30 horas, en Finca Buenavista, y que servirá para conmemorar 45 años de trabajo continuado a favor de las personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual y sus familias.
El acto de presentación ha contado con la presencia de Ascensión Carreño, concejala de Mujer, Políticas de Conciliación, Mayores y Discapacidad del Ayuntamiento de Murcia; Nicolás Gonzálvez, secretario general de Política Social, Familias e Igualdad, en representación de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia; así como de José Manuel Puebla, que este año será nombrado Embajador ASSIDO 2026.
Álvaro del Bosque, embajadora de ASSIDO 2026
Durante el encuentro, ASSIDO ha anunciado también el nombramiento como Embajadora ASSIDO 2026 de la influencer Anabel Hernández, por su compromiso social y su labor de sensibilización y visibilización de la discapacidad a través de las redes sociales.
Uno de los momentos más destacados de la gala será el nombramiento como Socio de Honor de Álvaro del Bosque, hijo de Vicente del Bosque, una distinción especialmente significativa para la entidad. Con este reconocimiento, ASSIDO culmina un camino iniciado hace unos años con el nombramiento de Vicente del Bosque como Socio de Honor, consolidando así un vínculo que la asociación define como "una relación de familia". Tanto Álvaro como Vicente del Bosque estarán presentes en la gala del 45º aniversario.
La influencer Anabel Hernández ha sido nombrada Embajadora ASSIDO 2026
Sorteos y música en directo
Durante la presentación, ASSIDO ha puesto en valor el carácter conmemorativo, social y benéfico de esta gala, que reunirá a familias, usuarios, profesionales, voluntarios, empresas colaboradoras e instituciones en una jornada pensada para celebrar la vida, la inclusión y los logros alcanzados en estas más de cuatro décadas.
La gala contará con música en directo del grupo Los Happys, sorteos solidarios, la participación de personas referentes vinculadas a la entidad y numerosas sorpresas. El precio del cubierto será de 65 euros para adultos y 35 euros para menores de 12 años, destinándose la recaudación íntegramente a seguir mejorando los servicios, programas y actividades que desarrolla ASSIDO. Asimismo, se ha habilitado una fila 0 para quienes deseen colaborar sin asistir.
Se ha habilitado una fila 0 para quienes deseen colaborar sin asistir
Desde ASSIDO se ha subrayado la importancia del respaldo institucional y social para continuar avanzando hacia una sociedad más inclusiva, así como el papel clave de las empresas patrocinadoras y colaboradoras, cuyo compromiso hace posible la organización de eventos solidarios de este alcance.
La Gala del 45º Aniversario se enmarca en un año especialmente simbólico para la entidad, que en 2026 celebrará oficialmente sus 45 años de historia como una de las asociaciones pioneras en España en la defensa de los derechos de las personas con síndrome de Down.
