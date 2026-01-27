La Arrixaca suspende sesiones de quimioterapia por el desabastecimiento de un fármaco

El desabastecimiento de un fármaco utilizado en quimioterapia (ifosfamida) ha obligado al Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia a suspender de momento los ciclos de tratamiento previstos a varios pacientes, sin visos de tener una fecha en la que pueda resolverse el problema.

"Me ha llamado mi oncólogo del Hospital Virgen de la Arrixaca para decirme que de las cuatro sesiones de quimioterapia que tenía previstas para esta semana solo me podrán dar una, ya que el medicamento que hace falta para los otros ciclos está desabastecido. No me puedo creer que esto esté pasando". De esta forma trasladaba ayer su incredulidad a La Opinión J.F.G., un paciente oncológico de 52 años del principal centro sanitario de la Región a quien le retrasan si fecha prevista su tratamiento contra el cáncer.

Este usuario fue diagnosticado hace tiempo de un sarcoma y ahora lucha contra una metástasis que le afecta a varios órganos, entre ellos los pulmones.

"Esto no se puede consentir, estamos hablando de cáncer", insiste el paciente, quien dice tener claro que "esto no es culpa de mi oncólogo, él no puede hacer nada y está haciendo su trabajo", pero no entiende que existan estos problemas de suministro de medicamentos esenciales y no se les dé solución. "Si no me ponen el tratamiento, el cáncer avanza, va contra mi salud. Mi propia salud depende de este fármaco y tiene que haber responsables", señala J.F.G.

Sumido entre la indignación y la frustración que le provocan la situación que está viviendo no descarta buscar un abogado para denunciar el caso. "Tenemos que levantar la voz, esto no se puede consentir", afirma.

Retardar el crecimiento de las células cancerosas

La ifosfamida pertenece a un grupo de medicamentos llamados agentes alquilantes y su acción consiste en retardar o detener el crecimiento de las células cancerosas en el cuerpo, de ahí la importancia de la continuidad del tratamiento.

El responsable de Farmacia Hospitalaria de la Arrixaca, Alberto Espuny, confirma a esta redacción que existen problemas de suministro con la ifosfamida desde la pasada semana y esperan que desde el Ministerio de Sanidad se le dé una respuesta inmediata para autorizar el uso de medicamentos extranjeros. De ser así, dice que "lo lógico sería que haya una solución en los próximos días" y reconoce entender el nerviosismo de los pacientes afectados.

Ante esta situación, explica que "el desabastecimiento de medicamentos se está convirtiendo en un problema bastante generalizado. En estos momentos falta este, pero la próxima semana será otro, siempre estamos intentando dar respuesta a estas situaciones".

Según las cifras que facilita la Consejería de Salud, en estos momentos hay 18 pacientes en la Región de Murcia siguiendo este tratamiento, aunque únicamente se han visto afectados por el problema de suministro los dos que reciben el fármaco en la Arrixaca. "En el resto de hospitales no se han registrado incidencias por el momento", afirman.

Las incidencias de suministro de medicamentos se han convertido en una constante, tanto en las boticas comunes como en las farmacias hospitalarias.

El problema con la ifosfamida no es algo puntual, la propia Agencia Española de Medicamentos y Productos Farmacéuticos (Aemps) lanzaba el pasado mes de diciembre otra alerta sobre los problemas de suministro de un medicamento de uso hospitalario indicado también para el tratamiento de diversos tipos de cáncer: Abevmy.

Abevmy es un fármaco biosimilar de uso hospitalario. Este medicamento está indicado para el tratamiento, en combinación con quimioterapia, de distintos tipos de cáncer como pueden ser de colon, ovario, mama, cérvix o pulmón. Y aunque en su alerta, la Aemps reconocía que el problema reside en que el laboratorio farmacéutico no dispone de unidades suficientes de este fármaco hospitalario y pone como fecha de restablecimiento del suministro el 1 de abril de 2026, en este caso sí que especifica que existen otros medicamentos con el mismo principio activo y que se administran por la misma vía a los que se puede recurrir mientras que se resuelve la incidencia.

Salud ofrecerá un tratamiento alternativo

La Consejería murciana insiste en que "ningún paciente con cáncer que necesite ese medicamento en concreto va a quedar sin tratamiento" a pesar de que hay un problema generalizado de suministro de ifosfamida en todo el mundo.

Por ello, Salud informa de que el Servicio Murciano de Salud (SMS) ha activado los mecanismos pertinentes para conseguir este medicamento a través de diversos canales y, mientras tanto, "los servicios de Farmacia y Hematología de los distintos hospitales de la Región trabajan conjuntamente para ofrecer a los pacientes tratamientos alternativos y con la misma eficacia para que sigan su ciclo de tratamiento con normalidad".