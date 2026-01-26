Antelo exige celeridad para disponer de los terrenos y ejecutar la ampliación del Cetem

El presidente provincial y portavoz de Vox en la Asamblea Regional de Murcia, José Ángel Antelo, se reunió este lunes, acompañado de la diputada regional Virginia Martínez y de concejales de Vox Yecla, con el equipo del Centro Tecnológico del Mueble y la Madera de la Región de Murcia (Cetem), para conocer de primera mano el estado de la futura ampliación de su centro de formación.

Durante el encuentro, Antelo recordó que Vox incluyó en el acuerdo presupuestario con el Gobierno regional una partida cercana al millón de euros para hacer posible la ampliación del Cetem, una reivindicación histórica del sector del mueble en Yecla ante el fuerte crecimiento que está experimentando. "Estamos hablando de uno de los sectores más pujantes de la Región de Murcia, un sector que empuja la economía y que genera empleo estable, cualificado y con salarios dignos, salarios familiares que desde Vox defendemos sin complejos", subrayó.

A renglón seguido, puso en valor la apuesta del partido por la formación ligada al empleo real. "Queremos trabajadores bien formados y qué mejor manera de hacerlo que a través de un centro como el Cetem, que es un ejemplo y un referente. Cuando nos trasladaron que el centro se había quedado pequeño, recogimos esas reivindicaciones y las llevamos directamente al acuerdo presupuestario", explicó.

Asimismo, el líder de Vox señaló que, aunque inicialmente no se fijó una cuantía exacta por la necesidad de coordinar los terrenos con el Ayuntamiento de Yecla y la parte privada, ahora existe una oportunidad que no se puede perder. "Con la posibilidad de recurrir a fondos Feder, se abre una nueva vía que exige celeridad tanto por parte del Ayuntamiento de Yecla como del Gobierno regional. Cada día que se pierde en trámites es tiempo que se deja de generar empleo, riqueza y oportunidades para personas que necesitan una salida laboral de calidad", advirtió.

En este sentido, ha sido contundente al exigir el cumplimiento de lo pactado: "En el momento en que los terrenos estén disponibles, ese millón de euros tiene que llegar. Los acuerdos presupuestarios están para cumplirse y ejecutarse".