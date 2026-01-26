El Gobierno regional presenta a los grupos parlamentarios el anteproyecto de Ley de Vivienda Asequible

El Gobierno regional presenta esta semana a los grupos parlamentarios el anteproyecto de Ley de Vivienda Asequible, antes de su aprobación por el Consejo de Gobierno y de iniciar la fase de consulta pública.

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, conducirá las reuniones que comenzarán este martes con el Grupo Parlamentario Vox, y el miércoles continuarán con el Grupo Mixto, el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Popular.

Fuentes del Ejecutivo regional destacan que desde la Consejería se ha mostrado "plena disposición" a iniciar esta etapa de diálogo con los distintos partidos políticos para sacar adelante una ley que consideran "esencial" para poder abordar el problema de la vivienda.

El objetivo de las reuniones es presentar el anteproyecto y recoger las aportaciones que puedan mejorar al texto

De esta manera, en los encuentros fijados se presentará el anteproyecto y se recogerán las aportaciones que puedan mejorar al texto. El objetivo es que la Región de Murcia disponga en el menor tiempo posible de una norma que impulse la construcción de vivienda asequible, especialmente dirigida a los jóvenes.

"Estamos ante el principal problema, la mayor preocupación de los ciudadanos y vamos a poner todo nuestro esfuerzo para aprobar una ley que dará un impulso a la construcción de vivienda en la Región de Murcia", afirman desde San Esteban.

El Ejecutivo murciano confía en que la ley dé un impulso a la construcción de vivienda en la Región

El anteproyecto introduce el nuevo modelo de Vivienda Asequible de la Región de Murcia, con un régimen jurídico propio dentro de la vivienda protegida, más flexible y adaptado a la realidad actual. La norma permite promover vivienda protegida tanto en régimen de alquiler como de venta, moderniza el modelo tradicional y reduce la carga burocrática para facilitar la viabilidad de nuevas promociones.

Entre las medidas más destacadas se encuentran la creación del Proyecto Unificado Residencial, que unifica en un solo procedimiento toda la tramitación urbanística de nuevos desarrollos residenciales, la declaración de urgencia y tramitación preferente de los procedimientos vinculados a la vivienda asequible, la flexibilización de los instrumentos de planeamiento para incorporar suelo residencial con mayor rapidez y la introducción de primas de edificabilidad vinculadas a la promoción íntegra de vivienda protegida.