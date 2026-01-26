Fin a veinte años de vertidos ilegales en el paraje de La Llana en Campos del Río

El Gobierno regional ha culminado los trabajos de retirada de 456 toneladas de neumáticos fuera de uso y otros residuos acumulados durante cerca de dos décadas en un vertedero ilegal ubicado en el paraje natural de La Llana, en el municipio de Campos del Río.

La actuación, impulsada y ejecutada por la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, se ha llevado a cabo de forma subsidiaria por la Administración autonómica, después de años de procedimientos administrativos, sentencias judiciales y requerimientos incumplidos por los responsables del vertido. La intervención ha supuesto una inversión cercana a los 190.000 euros.

El consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez, visitó este martes la parcela para comprobar el estado del terreno tras la finalización de los trabajos, una intervención que calificó de "histórica" por su impacto tanto en el municipio como en los vecinos, que llevaban años reclamando una solución definitiva.

Durante su visita, Vázquez destacó que "el Gobierno regional da hoy una respuesta firme y definitiva a un problema que llevaba demasiado tiempo afectando a los vecinos", subrayando que la actuación era imprescindible para garantizar la protección ambiental del entorno natural.

Neumaticos acumulados en el paraje de La Llana que ya han sido retirados / CARM

El consejero recordó además que la empresa responsable tenía la obligación de gestionar correctamente los residuos acumulados y advirtió de los riesgos que supone el almacenamiento inadecuado de neumáticos fuera de uso. Aunque no se trata de un residuo peligroso, explicó, "presenta características que dificultan su extinción en caso de incendio, como la falta de degradabilidad de sus materiales o su alta capacidad calorífica".

Solución definitiva a un problema histórico

Los trabajos han permitido retirar 452,9 toneladas de neumáticos procedentes de turismos, camiones, vehículos agrícolas e industriales, que se encontraban almacenados en 47 acopios, además de 3,4 toneladas de otros residuos de desguace dispersos por la parcela.

Las primeras labores se centraron en la clasificación y apilado de los materiales, mediante medios manuales y mecánicos, para su posterior retirada y traslado a un gestor autorizado, encargado del tratamiento, gestión y valorización de cada tipo de residuo. Todo el proceso se ha desarrollado bajo supervisión técnica de la Consejería, garantizando el cumplimiento de la normativa vigente.

El origen de esta acumulación ilegal se remonta a mediados de los años 2000, cuando la mercantil Tsunami Recycling almacenó grandes cantidades de neumáticos usados y restos de desguace sin contar con la autorización correspondiente. Ante esta situación, la Administración regional ordenó la clausura total de la instalación y exigió la restitución del terreno a su estado original, una actuación que ahora se ha completado de forma definitiva.