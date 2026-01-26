Murcia se prepara para el zarpazo de una nueva borrasca: viento, mala mar y lluvias desde este martes

Murcia comienza esta semana con la vista puesta en el cielo y en el mar. Tras el paso encadenado durante varios días de borrascas atlánticas por la Península, la Región de Murcia al completo se prepara ahora para los estragos que pueda causar el nuevo frente inestable que amenaza en el horizonte.

Dejará lluvias generalizadas y traerá vientos muy fuertes, generando un temporal marítimo y un ambiente claramente desapacible desde este martes, 27 de enero, al menos, hasta el jueves. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya ha lanzado un mensaje claro: el episodio más complicado llegará mañana, con avisos de nivel naranja y amarillo.

Último episodio de lluvia en Cartagena. / Iván Urquízar

La mala mar, la gran protagonista del temporal

El golpe más directo del temporal lo recibirá el litoral murciano. La Aemet ha activado un aviso naranja por fenómenos costeros adversos que afectará a toda la costa de la Región de Murcia desde la madrugada del martes hasta la última hora de la tarde.

En ese intervalo de tiempo, se espera viento del suroeste con rachas de entre 50 y 70 kilómetros por hora (fuerza 7 y 8), acompañado de olas que podrán alcanzar los cinco metros de altura. Al ser un escenario de riesgo importante, Emergencias ha aconsejado alejarse de espigones y muelles y evitar paseos marítimos y cualquier actividad acuática.

El viento se cuela tierra adentro

Las fuertes rachas de viento no solo se notarán en la costa, sino que las zonas del interior asistirán también al mal tiempo. La Aemet ha activado varios avisos amarillos en el oeste y el sur de la Comunidad para el martes y en todo el mapa regional este miércoles.

En el Campo de Cartagena y Mazarrón, las rachas podrían alcanzar puntualmente los 80 kilómetros por hora, mientras que en el Noroeste, el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas se esperan valores cercanos a los 70 kilómetros por hora, especialmente en zonas expuestas y cotas altas. La peor franja de tiempo del temporal llegará entre la media mañana y la última hora de la tarde del martes.

Lluvias contenidas, pero cielos cerrados

Al contrario de lo que pasará en el oeste de la Península, dónde se esperan acumulados de lluvia muy importantes, Murcia quedará en el borde oriental del temporal que se aproxima. A pesar de ello, el paso de los frentes dejará cielos con alta nubosidad, dejando altas probabilidades de chubascos, sobre todo el martes y el miércoles en zonas del interior: Noroeste y Altiplano.

De acuerdo con la agencia estatal, el miércoles a última hora de la tarde podría llegar un nuevo frente, de carácter más cálido, que aumentará la nubosidad y mantendrá la sensación de inestabilidad. Lo cual hará que la Región de Murcia espere precipitaciones hasta el jueves a primera hora de la mañana.

Temperaturas suaves en una semana incómoda

Pesa al mal tiempo que se aproxima, las temperaturas en la Región de Murcia se mantendrán especialmente altas para la época, con máximas que rondarán los 20 o 21 grados y mínimas de 7 a 13 grados. A su vez, el viento persistente y la humedad harán que el ambiente resulte más frío de lo que marque el mercurio:

Martes

Caravaca de la Cruz: mínima de 8 grados y máxima de 16

Cartagena: 13 y 19

Lorca: 11 y 19

Murcia: 10 y 21

Yecla: 7 y 16

Miércoles

Caravaca de la Cruz: mínima de 7 grados y máxima de 16

Cartagena: 14 y 22

Lorca: 10 y 20

Murcia: 10 y 22

Yecla: 616

Jueves

Caravaca de la Cruz: mínima de 7 grados y máxima de 19

Cartagena: 15 y 21

Lorca: 11 y 22

Murcia: 11 y 23

Yecla: 8 y 18

La situación comenzará a remitir de forma gradual a partir del jueves, aunque la atmósfera seguirá inestable y con el ojo puesto en el Atlántico.