El sector del limón pide salvaguardas "ágiles y ejecutables" ante Mercosur

Los posibles efectos del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur sobre el sector citrícola fue uno de los temas que se abordaron durante el encuentro que mantuvieron este lunes el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, y el nuevo presidente de la Asociación Interprofesional de Limón y Pomelo (Ailimpo), Joaquín Rubio, en el Palacio de San Esteban. La interprofesional trasladó su preocupación por el impacto que la liberalización comercial puede tener, especialmente en la industria del limón, y reclamó mecanismos de protección eficaces.

Tras la reunión, Rubio advirtió de que el acuerdo "no afecta de igual manera a todos los eslabones de la cadena" y señaló que la principal amenaza se concentra en la industria, por la posible eliminación de aranceles al aceite esencial de limón, un mercado en el que Argentina es líder mundial. Desde Ailimpo se defendió la necesidad de contar con cláusulas de salvaguarda "ágiles y realmente ejecutables" que permitan reaccionar con rapidez ante posibles distorsiones del mercado.

La consejera Sara Rubira respondió a las críticas y a la reprobación anunciada por Podemos en la Asamblea a los eurodiputados murcianos, los populares Maravillas Abadía y Nicolás Pascual de la Parte, y el socialista Marcos Ros, por su posición ante el acuerdo con Mercosur (votaron en contra de llevar el acuerdo a la Justicia europea). Rubira aseguró que "no se votaba Mercosur sí o no", sino una iniciativa para llevar el acuerdo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, una vía que, a su juicio, "ha perjudicado más que beneficiado al sector", al bloquear la tramitación de la cláusula de salvaguarda automática prevista para febrero. La consejera pidió no "manipular ni confundir a los agricultores" y reiteró el respaldo del Gobierno regional a la manifestación convocada para este juevez, subrayando que el Ejecutivo autonómico siempre ha apoyado "todas y cada una de las reivindicaciones del sector".

Casi la mitad de los limones y pomelos que exporta España proceden de la Región de Murcia

El encuentro sirvió sobre todo para repasar la situación actual del sector del limón y el pomelo, que atraviesa una campaña positiva tras varios años complicados por la sequía. Rubio calificó la campaña como "buena", con precios que están permitiendo garantizar la rentabilidad en la mayoría de los eslabones, pese a que algunas fincas registran producciones más ajustadas. La campaña de limón Fino se prolongará hasta marzo y dará paso, en abril, al inicio del limón Verna, todavía pendiente de confirmar su volumen definitivo.

Por otra parte, la consejera de Agricultura, Sara Rubira, subrayó durante la comparecencia posterior que la Región se mantiene como "líder absoluto" del sector a nivel nacional. En 2025, recordó, más de 420 millones de euros de los 873 millones exportados por España procedieron de la Región, gracias a una producción cercana a las 640.000 toneladas y a una superficie cultivada que supera las 26.600 hectáreas.

La reunión permitió además poner en valor el proyecto Agefis, una iniciativa de gestión fitosanitaria sostenible ejecutada por Ailimpo y financiada parcialmente por el Gobierno regional, basada en una red de estaciones de monitoreo para la detección temprana de plagas y enfermedades. Rubira destacó que este sistema facilita información semanal a los agricultores para optimizar tratamientos, reducir costes y avanzar en alternativas de control biológico.

Ambas partes coincidieron en la necesidad de reforzar los controles en frontera a las importaciones procedentes de terceros países y en la importancia de mantener una colaboración estrecha entre la administración y el sector para asegurar la rentabilidad, la sostenibilidad y el crecimiento de las exportaciones murcianas de limón y pomelo.