La Región pone en marcha el primer Hospital de Día de Diabetes para mejorar la atención a los pacientes

Mejorar la coordinación entre Atención Primaria y hospitalaria en la atención a los pacientes diabéticos, reducir los ingresos hospitalarios y los desplazamientos cuando se produce una descompensación de la enfermedad es el objetivo del primer Hospital de Día de Diabetes de la Región, unas instalaciones que echaron a andar en los últimos días de 2025 y que en este mes de funcionamiento ha atendido ya a cerca de una veintena de pacientes.

Las nuevas consultas se encuentran en el Centro de Especialidades Doctor Quesada de San Andrés (Murcia) y este lunes han sido presentadas por el consejero de Salud, Juan José Pedreño, junto al equipo directivo de la gerencia del Área I de Salud, ya que presta servicio a todos los pacientes diabéticos del área de la Arrixaca.

El Hospital de Día de Diabetes nace del servicio de Endocrinología del Hospital Virgen de la Arrixaca y atiende a usuarios tanto de diabetes tipo 1 como de tipo 2.

El objetivo es cambiar el modelo de atención que funcionaba hasta ahora y ofrecer a los afectados una mayor accesibilidad, una atención más rápida y una formación en autocuidados que ayude a cambiar la visión que tiene el propio paciente sobre su enfermedad.

Los diabéticos son derivados a este nuevo hospital de día cuando sufren una descompensación o cuando debutan con diabetes para realizarles un seguimiento específico.

El Hospital de Día de Diabetes se encuentra en la primera planta del centro de especialidades de San Andrés, donde cuenta con un espacio de 100 metros cuadrados en los que hay una sala para tratamientos con tres sillones, tres consultas específicas y una consulta de obesidad.

La jefa del servicio de Endocrinología de la Arrixaca, Mercedes Ferrer, señala que el hospital de día está unido a la Unidad de Diabetes y la Unidad de Obesidad y cuenta con especialistas endocrinos, además de enfermeras educadoras y técnicos auxiliares de enfermería.

Además, “en la sala polivalente se pueden realizar pruebas complementarias como ecografías con ecodoppler y sondas”, detalla la doctora Ferrer.

170.000 diabéticos en la Región, 60.000 sin diagnosticar

La Consejería de Salud estima que en la Región de Murcia hay unos 110.000 pacientes diabéticos diagnosticados, a los que se suman otros 60.000 “en la sombra” sin diagnosticar.

El consejero Pedreño insiste en que la tendencia es que la diabetes siga creciendo debido, principalmente, a los factores de riesgo, ya que una gran parte de los nuevos casos tienen detrás problemas de obesidad. Por ello, hace hincapié en la importancia de prevenir la enfermedad con dieta, ejercicio físico y evitando el sedentarismo.

“La diabetes aparece cada vez a edades más tempranas debido a las alteraciones que provoca la obesidad”, dice.

En las pocas semanas que lleva funcionando el nuevo Hospital de Día de Diabetes han sido atendidos cerca de una quincena de pacientes de entre 40 y 75 años, tanto derivados por su médico de familia como desde Urgencias hospitalarias.

“A estos usuarios se les ha corregido hipoglucemias y se les han revisado los tratamientos de base”, informa la jefa de Endocrinología de la Arrixaca.

Mercedes Ferrer: “La obesidad es un problema inabarcable para el sistema sanitario”

La doctora Mercedes Ferrer tiene muy claro que “la obesidad es un problema enorme, un problema inabarcable para el sistema sanitario”.

En este sentido, explica que actualmente un 25% de la población de la Región de Murcia tiene obesidad, pero la cifra llega al 60% de la población si se suma obesidad y sobrepeso. De ahí la importancia de implementar medidas de prevención.

Recuerda también que una reciente publicación en The Lancet sitúa la obesidad en el año 2050 en el 60%, llegando al 75% de la población la obesidad más sobrepeso.