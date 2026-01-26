La presa de Tabala impactará sobre el mayor humedal de Murcia

El avance del proyecto de la presa de Tabala no solo ha reabierto el debate sobre la seguridad frente a inundaciones, sino también sobre su encaje ambiental en un entorno especialmente sensible. La infraestructura, proyectada en los términos municipales de Murcia y Beniel, se somete a una evaluación de impacto ambiental ordinaria, tal y como exige la legislación vigente para este tipo de obras, con una capacidad aproximada de 5,11 hectómetros cúbicos y una altura máxima de 17 metros.

El estudio ambiental que acompaña al proyecto analiza de forma exhaustiva los efectos de la presa y de su encauzamiento sobre el medio natural, y señala como principal punto crítico la afección al Saladar de la Boquera de Tabala. Se trata del mayor humedal del municipio de Murcia, un criptohumedal de más de 45 hectáreas incluido tanto en el Inventario Regional de Humedales como en el Inventario Español de Zonas Húmedas, y considerado un enclave de alto valor ecológico.

La documentación reconoce que una parte de este saladar quedará parcialmente anegada por la lámina de agua permanente asociada al embalse muerto de la presa. Esta alteración incide sobre un ecosistema singular que alberga una notable diversidad de fauna, con especial relevancia de la avifauna protegida. En el humedal se reproducen especies catalogadas como amenazadas, como el aguilucho cenizo y el aguilucho lagunero, y también es utilizado como zona de alimentación por aves acuáticas como la garza real, el tarro blanco o la cigüeñuela. En el entorno inmediato, además, se localizan áreas de nidificación del búho real, una especie de interés especial en la Región de Murcia.

Mapa en planta de las actuaciones; en la trama azul el Saladar de la Boquera y el embalse muerto. / CHS

Pese a ello, el estudio concluye que el proyecto puede resultar ambientalmente compatible siempre que se apliquen las medidas previstas. En este sentido, el documento incorpora un conjunto de actuaciones preventivas, correctoras y compensatorias, definidas a partir de los informes de los organismos ambientales estatales y autonómicos. Estas medidas se orientan tanto a reducir la afección directa sobre el criptohumedal como a proteger las zonas de reproducción y alimentación de las aves durante las distintas fases de ejecución de las obras.

La principal medida compensatoria propuesta es la ampliación del propio Saladar de la Boquera de Tabala. Para ello, se plantea la restauración ambiental de terrenos agrícolas colindantes, donde se implantarán especies vegetales propias de los hábitats del humedal. El objetivo es reforzar la funcionalidad ecológica del espacio y compensar la pérdida parcial de superficie afectada por la presa, garantizando la conservación de sus valores naturales a largo plazo, indica el estudio.

El estudio subraya que esta estrategia permitirá integrar la infraestructura hidráulica con la protección de uno de los enclaves ambientales más relevantes del municipio, en un equilibrio complejo entre la necesidad de reducir el riesgo de inundaciones y la preservación de un entorno natural de alto valor.